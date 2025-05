NRW: Kein Geschenk zum Muttertag? Hier kannst du am Sonntag einkaufen

Lange Schlangen vor den Blumenläden werden es wieder einmal zeigen: Am Sonntag (11. Mai) ist Muttertag. Zu diesem Anlass kommen viele Familien in NRW zusammen, um den Müttern eine Extraportion Liebe und Dankbarkeit zu übermitteln.

Wer die Zuneigung zu seiner Mutter mit mehr als nur einem schönen Strauß Blumen zeigen möchte, der hat am Muttertag ein Problem. Schließlich handelt es sich wie immer um einen Sonntag. Doch es gibt trotzdem genügend Orte in NRW, wo du auch am Muttertag einkaufen kannst.

NRW: Hier kannst du auch am Muttertag einkaufen

Klar: Die meisten Mütter freuen sich an ihrem Ehrentag vor allem, wenn sie ihre Liebsten treffen können. Schließlich ist gemeinsame Zeit das wertvollste Gut. Doch ein Geschenk in der Hand kann zumindest nicht schaden, vor allem wenn es nicht das 0815-Mitbringsel von der Tankstelle ist.

Doch wer spontan etwas Einfallsreiches finden möchte, hat sonntags natürlich ein Problem. Mit etwas Glück ist das Shopping-Erlebnis am Muttertag gar nicht so weit entfernt. Denn in zahlreichen Städten ist am 11. Mai verkaufsoffener Sonntag. Wer im Ruhrgebiet noch schnell ein Geschenk ergattern will, wird beispielsweise in der Essener City fündig. Rund um „Essen Original“ haben die Geschäfte dort ausnahmsweise geöffnet. Und das ist noch nicht alles.

Verkaufsoffener Sonntag am Muttertag in NRW

So sind auch im Essener Stadtteil Steele die Geschäfte geöffnet, genauso wie in Duisburg-Meiderich und Bottrop. Neben den Ruhrgebietsstädten kannst du noch in zahlreichen anderen NRW-Städten am Muttertag einkaufen, wie die Onlineplattform „verkaufsoffener-sonntag.nrw“ auflistet:

Aachen

Bergisch Gladbach

Bergkamen

Beverungen

Burscheid

Düsseldorf

Grefrath

Heiligenhaus

Kaarst

Krefeld

Leichlingen

Lüdenscheid

Marsberg

Olfen

Paderborn

Radevormwald

Schermbeck

Soest

Telgte

Troisdorf

Velbert

Xanten

Bitte beachten: Nicht immer sind die verkaufsoffenen Sonntage in der Innenstadt, sondern können auch in einzelnen Stadtteilen stattfinden.

Die verkaufsoffenen Sonntage starten in der Regel ab 13 Uhr und dürfen an bis zu acht Terminen im Jahr bis zu fünf Stunden lang andauern.