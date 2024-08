Nach dem San Hejmo Festival geht die Nachricht um – erste Stars für 2025 bestätigt!

San Hejmo 2024 ist Geschichte. Aber fest steht schon jetzt: Auch in 2025 findet das Festival statt.

Nur wenige Tage nach Ende der Veranstaltung macht bereits die Nachricht die Runde: Es wurden die ersten Stars für das kommende Jahr bestätigt!

San Hejmo holt SIE nach NRW!

So langsam aber sicher neigt sich der Sommer dem Ende zu – und damit auch die Festival-Saison. Am 16. und 17. August durfte in Weeze (NRW) aber noch einmal kräftig gefeiert werden. Insgesamt 65.000 Besucher waren beim San Hejmo 2024 vor Ort. Laut Veranstaltern wuchs das Festival damit um 30 Prozent.

Grund genug also, um 2025 eine dritte Runde zu starten. Mit Macklemore, Kontra K, Shirin David und Deichkind als Acts wartete das San Hejmo in diesem Jahr auf. Am 15. und 16. August 2025 steigt die nächste Ausgabe. Mit Finch, K.I.Z, Nina Chuba, Sido, Paula Hartmann und 01099 stehen schon sechs Acts fest!

Bereits seit dem 18. August und noch bis zum 26. August können sich Fans ihr vergünstigtes Early Bird Festival-Ticket in verschiedenen Kategorien sichern.

Geschäftsführer ist überwältigt

Bernd Dicks, Co-Gründer und -Geschäftsführer der San Hejmo GmbH, resümierte nach dem diesjährigen Festival: „Es war so toll zu sehen, wie unsere Gäste San Hejmo lieben, überall herrschte ein grandioser Vibe! Sie haben die Acts abgefeiert, zwischendurch Yoga auf der Campsite und DIY im Stadtgarten gemacht, geschlemmt, gechillt und natürlich unzählige Erinnerungsfotos vor den über 100 Streetart-Werken auf dem ganzen Areal geschossen. Wir bieten mit San Hejmo drei Festivals in einem, das kommt super an und bescherte uns Zuwächse, die unsere Erwartungen noch übertroffen haben.“

Am Freitag (16. August) bildete Dicks zusammen mit Leander Kirschner (Bamboo Artists) und Nadja Gärtner (Warsteiner) die Jury für den ersten „Warsteiner Talents of San Hejmo“-Contest. Aus über 300 Bewerbungen hatten sich fünf Finalisten für Live-Auftritte im Final-Wettbewerb durchgesetzt. Tosha aus Berlin entschied den Wettbewerb letztendlich für sich.

Mehr Themen und News haben wir hier für dich:

Auch der Penny-Store war wieder am Start

Für die Camper begann das Festival am Donnerstag mit einer Pre-Party vor dem Penny-Store, der sie das ganze Wochenende lang mit Lebensmitteln, Getränken und Campingbedarf versorgte. Jetzt haben alle Fans genügend Zeit, um sich auf das Festival 2025 einzustimmen.