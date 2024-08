Zeltfestival Ruhr in Bochum: Nina Chuba irritiert Fans – es passiert bei „Ich hass dich“

Beim Zeltfestival Ruhr in Bochum versammelt sich das Who is Who der Musikszene zu einem zweiwöchigen Spektakel am malerischen Kemnader See. Mit mehr als einem Dutzend Stars – darunter Namen wie James Blunt, Sarah Connor (>>> hier mehr zu ihrem Auftritt), Silbermond und Wincent Weiss – verbindet das Festival generationsübergreifend Musikliebhaber jeden Alters.

+++ Zeltfestival Ruhr in Bochum: Samu Haber macht es selbst öffentlich – „Sauna-Zelt“ +++

Auch die aufstrebende Hamburger Rapperin Nina Chuba zählt zu den Top-Stars des Festivals, das sich durch seine familienfreundliche Atmosphäre auszeichnet. Doch sorgt ihr Auftritt für Irritationen. Denn die Sängerin trifft beim Zeltfestival Ruhr in Bochum mit ihren nicht immer jugendfreien Texten und Gesten auf eine ziemlich junge Zuhörerschaft.

Zeltfestival Ruhr in Bochum: Es passiert bei „Ich hass dich“

Natürlich ist Nina Chuba keine Gangster-Rapperin mit sexistischen oder gewaltverherrlichenden Lyics. Dennoch finden sich in ihren Texten Passagen, die nicht für Kinderohren bestimmt sind. „Fuck, ich glaub‘, das war’s, ja“ heißt es zum Beispiel immer wieder in „Waldbrand“. Und in „Lights out“ ist von „After-Sex-Cigarettes“ die Rede.

+++ Bochum: Frau besucht Starlight Express – es wird wohl ihr letztes Mal sein +++

Dennoch wurde das bei 30 Grad ziemlich aufgeheizte Sparkassen-Zelt beim Zeltfestival Ruhr in Bochum am Samstag zu einem Tummelplatz für Familien mit Kindern. Mit Hits wie „Wildberry Lillet“ hat sich die 26-jährige Rapperin offenbar eine Fan-Base quer durch alle Generationen erschlossen. Und so wird ihr – wie immer – krachender und energetischer Auftritt in gewisser Weise zu einem Drahtseilakt zwischen jugendlicher Rebellion und familiengerechter Show.

Nina Chuba will die Mittelfinger sehen

Ein Augenblick, der bei vielen Eltern und Kindern gleichermaßen für Zögern oder gar für Irritationen sorgt: Bei ihrem Song „Ich hass‘ dich“ fordert Nina Chuba alle Fans im Zelt auf: „Zeigt alle eure Mittelfinger, wenn ihr jemanden hasst!“

Sollten Kinder überhaupt schon das Gefühl von Hass kennen? Und sollten sie den Mittelfinger ausstrecken, der ja eigentlich eine beleidigende Geste darstellt, daher auch „Stingefinger“ genannt wird? Manche zögern. Doch dann wird die umstrittene Geste doch bei den allermeisten Fans zum Teil der Choreo, zu der kleine und große Besucher den Star auf der Bühne feiern.

Mehr News:

Apropos: Auch beim Auftritt von Wincent Weiss beim Zeltfestival Ruhr in Bochum gingen vor allem die jungen Zuschauer richtig mit. Nach der Show sorgte ein Social-Media-Video für Aufsehen: >>> hier die ganze Geschichte.