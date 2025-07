Geheimact bei „Bochum Total“ gelüftet – Besucher erfahren es kurzfristig

Schon seit dem 3. Juli wird mit „Bochum Total“ in der Bochumer Innenstadt voll aufgedreht. Und auch in diesem Jahr machte der Veranstalter ein großes Geheimnis um den Sonntags-Headliner, der auf der 1Live-Bühne stehen wird.

Doch nun hat das Rätseln endlich ein Ende, wie die „WAZ“ berichtet. Denn endlich ist bekannt, wer der „absolute Top Secret Act“ ist, der am Sonntag (6. Juli) die 1Live-Bühne bei „Bochum Total“ zum Beben bringen wird. Das warten hat ein Ende!

Das ist der Geheimact bei „Bochum Total“

Bei dem bis dato geheimen Headliner handelt es sich um niemand geringeren als „Greeen“. Der 36-jährige Rapper und Sänger begeistert im Genre Alternative Hip-Hop und Reggae. Greeen, der eigentlich Pasquale Valentin Denefleh heißt, steht ab 20.45 Uhr als letzter Act auf der 1Live-Bühne bei „Bochum Total“ und ist damit der krönende Abschluss des beliebten Musikfestivals.

Das könnte dich auch interessieren: Zwischenfall bei „Bochum Total“-Auftritt – ZSK-Sänger will in Menge springen, dann passiert es

Nur einen Tag vorher, am Samstagabend (5. Juli), ist Greeen auf der Bühne beim „Summer Jam“ in Köln zu sehen. Bochum Total-Chef Marcus Gloria kündigte an, dass der geheime Act erst einen Tag vor dem Auftritt verraten werden würde, so die „WAZ“. Die Veranstalter behüteten das Geheimnis gut und spannten die Besucher auf die Folter.

Platz fünf der deutschen Charts

Doch schon am frühen Samstagmorgen gab es dann die ersten Hinweise auf den Künstler. Der Secret Act habe im letzten Jahr „einen krassen Hit“ gehabt, hieß es auf der 1Live Bühne. Damit war offenbar Greens Single „Panama“ gemeint, die in den deutschen Charts bis auf den fünften Platz kletterte und sogar mit Gold ausgezeichnet wurde!

Mehr News:

Weitere Informationen sowie welcher Secret Act im vergangenen Jahr die Besucher bei Bochum Total überraschte, erfährst du in diesem Artikel der „WAZ“.