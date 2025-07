Geheimnisse rund um „Bochum Total“ aufgedeckt – Besucher und Bands müssen sich einschränken

Wir sind mittendrin im langen „Bochum Total“-Wochenende (3. bis 6. Juli 2025). Das Musikfestival gibt es bereits seit 1986 und es ist in vielerlei Hinsicht anders als andere Festivals. Der größte Unterschied: Es kostet keinen Eintritt. Und auch die Stars sind nicht so groß wie bei „Rock am Ring“ und Co. Aber das tut der Stimmung absolut keinen Abbruch. Ganz im Gegenteil: Unter dem Motto „Heute schon sehen, was man morgen hört“ feiern die Besucher lokale Bands und Social-Media-Stars.

Doch was ist das Geheimnis des großen Erfolgs von „Bochum Total“? Klar ist, im Gegensatz zu anderen Festivals müssen sich Besucher und Bands in einigen Punkten einschränken.

Warum funktioniert „Bochum Total“ komplett kostenlos?

Unsere Reporterin hat sich in Bochum bereits ins Getümmel gestürzt und gemerkt, warum das „Umsonst und draußen“-Festival so wichtig ist (hier mehr dazu). Doch dafür, dass das beliebte Festival inmitten des Ruhrgebiets keinen Eintritt kostet, müssen sich Besucher und Bands auf einige Dinge einstellen. Das wird in dem Instagram-Post der Veranstaltung nun deutlich.

Hier heißt es: „Eure Musik, Eure Wahl. Dies sind die 4 Säulen, die es ermöglichen, dass auch Bochum Total 2025 wieder mit freiem Eintritt möglich ist:

Fans und Gäste, die darauf verzichten, Getränke und Speisen mitzubringen (Glas ist verboten) und sich stattdessen an unseren Ständen versorgen. Prost!

Auch mit dem Kauf der Supporter-Artikel, wie den neuen Festivalbändchen und Shirts, trägst Du Deinen Teil zur Finanzierung des größten Umsonst- und Draußen-Festivals Europas bei! Unterstütze DEIN Festival. Danke dafür!

Die Bands spielen zu einem Bruchteil der üblichen Gagen, weil sie genug Herzblut und Bock haben, mit und für Dich bei Bochum Total zu rocken. Gebt Ihnen fetten Applaus!

Vom ersten Tag an ist die Realisierung nur durch die freundliche Unterstützung unserer Sponsoren, Partner und Förderer möglich.

Die Unterstützung der Fans ist gesichert

Okay, jetzt wird uns einiges klar. Mit großen Bands mit noch größeren Gagen, ist es natürlich nicht möglich, so ein Event kostenlos auf die Beine zu stellen. Und auch die Besucher und Fans tragen ihren Teil dazu bei, dass „Bochum Total“ seit Jahren so funktioniert, wie es funktioniert.

Sie helfen nicht nur finanziell das Festival zu unterstützten, mit dem Kauf von Speisen, Getränken und auch Fanartikeln vor Ort. Sondern sie sind – wie auch die Bands – jedes Jahr mit Herzblut und Freude dabei. So kann es noch viele Jahre weitergehen!