Bochum: Teuerster Döner-Laden in NRW eröffnet für alle – doch SIE dürfen als erste hinein

Nuh Dogan (32) aus Bochum will Döner auf ganz neue Art zubereiten. „Ich will einfach mal etwas anderes bieten – nicht den Standard“, sagte der Gastronom bereits im Gespräch mit DER WESTEN. Statt klassisch mit Joghurt-Sauce und Salat soll es in seinem neuen Döner-Laden am Rand des Bochumer Bermuda-Dreiecks (mehr hier) ganz besondere Zutaten und selbstgemachte Saucen geben.

Bei der Neueröffnung des bisherigen „Chickenstyle“ (Viktoriastraße 53) am Freitag (21. April) in Bochum soll es auch einen Döner mit Wagyu-Fleisch geben. Doch Qualität hat ihren Preis. Ein Döner mit dem Fleisch der japanischen Rinder-Art soll 29,90 Euro kosten, wie der junge Gastronom DER WESTEN verriet. Und nur ganz bestimmte Gäste dürfen als erste hinein…

Bochum: Teuerster Döner-Laden in NRW eröffnet

Nuh Dogan zeigt sich von seiner sozialen Ader, will zunächst eine bestimmte Gruppe von Menschen in seinem Imbiss empfangen. Dogan zu DER WESTEN: „Zur Eröffnung kommen mehrere Ehrengäste. Menschen mit Behinderung und Ältere, die in Altenheimen leben, dürfen als erste meinen Imbiss betreten. Sie können essen, was sie wollen – egal, ob Döner, Schnitzel oder Burger.“

Er wolle zum Auftakt sein Bestes geben und versuchen, jeden seiner Gäste glücklich und satt zu machen. Am Freitag erwarte er mehrere Hundert Gäste, auch ein kleines Rahmenprogramm mit DJ kündigt er an. Und: Jeder Gast soll auch eine Überraschung erhalten. Dogan ist aufgeregt, freut sich aber schon: „Die Speisekarte ist schon fertig. Ich bin bereit!“

Bochum: Die selbst zubereiteten Döner-Saucen des neuen Imbiss. Foto: Privat

Döner für zwei Cent – „Tim Mälzer herzlich eingeladen“

Zur Eröffnung gibt es den Döner (ausgenommen den mit Wagyu-Fleisch) laut dem Betreiber zwischen 15 und 20 Uhr für zwei Cent. Ein weiteres Versprechen des 32-Jährigen: Für Obdachlose soll es eine kostenlose warme Mahlzeit geben – und das nicht nur am Eröffnungstag, sondern für immer.

Mehr News:

Er hofft auch darauf, dass seine besonderen Aktionen Prominente anlockt. „Zur Eröffnung ist Tim Mälzer herzlich eingeladen“, sagt er zu DER WESTEN und fügt an: „Joko und Klaas auch.“ Na dann, guten Hunger!