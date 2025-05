Bochum: Döner für 1 Euro! Irre Szenen vor neuem Imbiss

Darauf haben Döner-Fans im Ruhrgebiet lange gewartet. Endlich hat der neue Imbiss „Volksdöner“ in Bochum geöffnet – ein Name, der im Netz zuvor Fragen aufgeworfen hatte. Auch weil die neue Imbiss-Bude ausgerechnet hier eröffnen sollte >>>

Was den „Volksdöner“ so besonders macht? Inhaber Nuh Dogan verkauft die beliebte Spezialität für nur 3,99 Euro – im Gegensatz zu den sechs bis acht Euro der Konkurrenz. Der Döner ist also im wahrsten Sinne des Wortes „für das Volk“. Der 34-Jährige wolle „die alten Preise zurückholen“. Zur Eröffnung am Montag (19. Mai) gab es den Döner im Bochumer Imbiss sogar für nur einen (!) Euro.

Bochum: Irre Szenen vor Döner-Imbiss

Die Nachricht der „Volksdöner“-Eröffnung verbreitete sich in Bochum und Umgebung offenbar wie ein Lauffeuer. Am Eröffnungstag ging Nuh Dogan kurz auf der Social-Media-Plattform Tiktok live und zeigte, wie es vor seinem Imbiss aussieht. Diese Szenen sind kaum zu glauben!

In dem Video sieht man eine schier unendlich wirkende Schlange, die sich um das Haus, in dem der „Volksdöner“ um 12 Uhr eröffnet wurde, ringt. Sogar Absperrband musste ausgepackt werden, um die Döner-Fans in Schach zu halten! Kameras und Musik runden das Bild ab.

Das geschieht mit den Einnahmen

Die ganzen Einnahmen, die Nuh Dogan am Eröffnungstag macht, möchte der Imbiss-Inhaber spenden – und zwar an das Bochumer Tierheim sowie Kinderheime. Ein Versprechen, das viele Kunden anlocken sollte, die neugierig auf den neuen Döner der Stadt geworden waren. Der Preis von einem Euro im „Volksdöner“ galt am Eröffnungstag so lange der Vorrat reicht. Ab dem 20. Mai soll der Preis dann bei 3,99 Euro pro Döner liegen.

Übrigens: Es ist nicht das erste Mal, dass die Döner-Preise von Nuh Dogan Schlagzeilen machen. 2023 verkaufte der Bochumer nämlich noch den teuersten Döner in ganz NRW! Damals konnten Kunden den Wagyue-Döner für 29,99 Euro erwerben. Was aus dieser Geschäftsidee wurde, erfährst du in diesem Artikel.