Bochum: Meterlange Schlange vor Luxus-Döner – „Halli Galli“

In Bochum gibt es jetzt den teuersten Döner in NRW. Satte 29,90 Euro kostet die Tasche mit dem ganz besonderen Wagyu-Rinderfleisch aus Japan drin. Bei der Neueröffnung am Freitag (21. April) stehen sich die Tester an der Viktoriastraße 53 schon die Beine in den Bauch.

Denn das „Chickenstyle“ in Bochum setzt dem Ganzen noch die Krone auf. Neben dem Wagyu-Döner gibt es natürlich einen „normalen“ Döner. Und der ist am Eröffnungstag besonders günstig.

Bochumer stehen Schlange für 2-Cent-Döner

Döner für zwei Cent – zu gut um wahr zu sein? Nein, denn Nuh Dogan (32) will möglichst viele Menschen auf sich aufmerksam machen. „Dann ist hier Halli Galli“, verspricht sich der Betreiber. Für den unschlagbaren Probierpreis lädt er von 15.00 bis 20.00 Uhr ins „Chickenstyle“. Wagyu-Rind gibt es dafür natürlich nicht, dafür aber original Dönerspießfleisch.

Als Erste in der Reihe steht Maja. Die 21-Jährige hat gerade ihre anderthalbjährige Tochter Alica abgeholt und ist dann gleich zum Döner-Laden gelaufen. „Da blieb keine Zeit mehr, nach Hause zu fahren“, sagt sie gegenüber DER WESTEN. Deshalb steht sie schon anderthalb Stunden vor Eröffnung vor der noch geschlossenen Tür. Von dem Angebot hatte sie online gelesen.

Die Schlange vor dem Döner-Laden am Bochumer Bermuda-Dreieck wächst und wächst. Foto: Marie Bonnet / DER WESTEN

„Schon verrückt.“ Zwei Cent für einen Döner hat sie noch nie bezahlt. „Ich mach so was sonst nie“, gibt sie zu. Aber weil die Viktoriastraße in der Nähe war, wollte sie mal vorbeischauen. Probieren wird sie den Döner aber entspannt zu Hause mit ihrer Familie.

Döner für 29,90 Euro – „Schon happig“

„Da bin ich doch dabei“, sagt Gökhan. Der 27-Jährige steht kurz nach der Eröffnung in der Schlange, schließlich will er seinen Freund an diesem besonderen Tag unterstützen. „Heute ist auch noch Zuckerfest.“ Gökhan wohnt direkt in der Nähe und will heute den Döner seines Freunds testen. Besonders neugierig ist er auf die Spezialsoßen, die es hier neben der typischen Auswahl gibt.

Die Soßenauswahl beim „Chickenstyle“-Döner in Bochum ist groß. Foto: DER WESTEN

„Wenn der gut ist, komme ich bestimmt öfter vorbei.“ Den Kobe-Rind-Döner würde er auf jeden Fall auch einmal testen. Den Preis findet er „schon happig“, aber gerechtfertigt. Das sagt auch ein 34-Jähriger, der lieber anonym bleiben will und gegen 16.00 Uhr am Ende der Schlange steht.

Er ist ganz zufällig vorbeigekommen und hat sich dann eingereiht. Von dem Wagyu-Döner hat er gar nichts gewusst und sich nur für den 2-Cent-Döner angestellt. Aber auch dem Kobe-Rind steht er nicht abgeneigt gegenüber. „Den würde ich mal testen.“ Der Preis schreckt ihn nicht ab. „30 Euro gibt man ja auch so schon mal fürs Essengehen aus.“