Riesen-Ansturm in Bochum! Kunden hoffen auf Mega-Schnäppchen

In der Bochumer Innenstadt staunten Passanten am Montag (2. Juni) über eine lange Schlange vor einem Geschäft. Der Grund: Ein Lagerverkauf zog zahlreiche Menschen an.

Etwa eine Schlussverkauf wegen Geschäftsschließung? Nein! Es ging um reduzierte Fanartikel.

XXL-Schlange bei Lagerverkauf in Bochum

Der VfL Bochum steckte hinter dem Lagerverkauf in der Kortumstraße. Dort gibt es bis Samstag (7. Juni) von 10 bis 19 Uhr stark reduzierte Fanartikel. Artikel aus der aktuellen Saison 2023/24 lockten bereits am Montag zahlreiche Fans. Einige warteten stundenlang vor der Ladeneröffnung, um die besten Schnäppchen zu ergattern.

Ein Sprecher des Vereins äußerte sich gegenüber „wa.de“ zufrieden über den ersten Tag. Er betonte: „Es sind noch genügend Artikel zu stark reduzierten Preisen vorrätig. Insofern lohnt sich ein Besuch für alle VfL-Fans auch in den kommenden Tagen.“ Bis Samstag haben VfL-Anhänger also noch Gelegenheit, zuzuschlagen.

XXL-Schlange vor dem Lagerverkauf des VfL Bochum. Foto: Rainer Raffalski / FUNKE Foto Services

Nicht nur VfL Bochum lockt mit Schnäppchen-Angeboten

Auch der BVB veranstaltet derzeit einen Räumungsverkauf. Dieser findet seit dem 26. Mai in der Fanwelt neben dem Signal Iduna Park statt. Mit bis zu 40 Prozent Rabatt lockt der Verkauf ebenfalls zahlreiche Fans.

Besonders bemerkenswert in Bochum: Trotz des Abstiegs in die zweite Bundesliga zeigten zahlreiche Fans Flagge und sicherten sich Fan-Artikel aus der Saison, die vielen wohl nur schmerzlich in Erinnerung bleiben wird.

