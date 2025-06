Bochumer OB-Kandidat schmeißt vor Kommunalwahl in NRW hin – „Massive Probleme“

Es hatte sich angedeutet. Jetzt ist es offiziell. Marc Adomat hat als Kandidat für das Amt des Oberbürgermeisters in Bochum das Handtuch geworfen. Rund drei Monate vor der Kommunalwahl in NRW steht die CDU in Bochum somit vor einem Scherbenhaufen.

Marc Adomat erklärt seine Beweggründe für den Rücktritt in einem ausführlichen Video. Die CDU in Bochum muss jetzt schleunigst handeln.

Bochumer OB-Kandidat tritt vor Kommunalwahl zurück

Es sollte die große Wachablösung nach 80 Jahren SPD-Regierung im Bochumer Rathaus werden. Mit einer breiten Zustimmung von 93,3 Prozent beim Kreisparteitag der CDU in Bochum ging Marc Adomat ins Rennen. Doch das gegenseitige Vertrauen schien danach gelitten zu haben.

Der OB-Kandidat prangerte bei seinem Rücktritt am Montag (2. Juni) öffentlich eine fehlende Basis an, auf der er mit der CDU Bochum nicht weiterarbeiten könne. Man könne Wahlziele nur erreichen, wenn man einander vertraue und man „anständig und fair“ miteinander umgehe, so Adomat. Und weiter: „Dafür müssen wir Vergangenes vergessen und uns auf das gemeinsame Ziel konzentrieren. Dazu gehört, dass wir uns aufeinander verlassen können. Leider haben die Vertreterversammlung im März und das Durchstechen vertraulicher Gespräche aus der Wahlkampfkommission gezeigt, dass es massive Probleme gibt.“

CDU Bochum in der Klemme

Adomat habe große Lust auf die Stadt gehabt. Aber: „Diesen Politikstil möchte ich nicht weiterführen.“ Weil er „keinerlei Aussicht auf Erfolg“ mehr gesehen habe, trete er nun zurück. Ein Schritt, der die Bochumer CDU nun schwer unter Druck setzt.

Die Christdemokraten müssen jetzt drei Monate vor der Wahl eine Nachfolge für Marc Adomat finden. Eine Mammutaufgabe für Fee Roth (CDU-Kreisvorsitzende) und Karsten Herlitz (Vorsitzender der Ratsfraktion), die den Rücktritt in einem Statement an die Bochumer CDU-Mitglieder bedauern.