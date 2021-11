Bochum. Corona-Ärger in Bochum!

Corona hält Deutschland noch immer im Würgegriff. Trotz zunehmender Impfungen und einem vergleichsweise entspannten Sommer steigen jetzt zum Winterstart die Inzidenzen wieder an. Auch Bochum ist betroffen, hier liegt die Inzidenz laut Robert-Koch-Institut bei 171 (Stand 13. November), der Bundesdurchschnitt liegt bei satten 277.

Erst vor wenigen Wochen ist in NRW die Maskenpflicht für Schüler im Unterricht aufgehoben worden, jetzt können die Kinder selbst entscheiden, ob sie Maske während des Unterrichts tragen wollen oder nicht. Jetzt hat die Stadt Bochum aber an alle Schulen appelliert – und dieser Brief löst in Bochum heftige Diskussionen aus!

Bochum: Corona-Brief der Stadt löste heftige Diskussionen aus – „Unglaublich“

Im Schreiben, das auf Facebook in einer Bochum-Gruppe gepostet wurde, steht: „Wie Sie den täglichen Medienberichten entnehmen können, steigt die Inzidenz (besonders in der Altersgruppe der Schülerinnen und Schüler) kontinuierlich an, ebenso die Auslastung der Intensivstationen. Wir alle müssen daher gemeinsam weiterhin die bekannten AHAL-Regeln konsequent umsetzen.“

Schüler sind in NRW von der Maskenpflicht im Unterricht befreit. Die Stadt Bochum appelliert aber weiter an das Tragen. (Symbolfoto) Foto: IMAGO / Michael Gstettenbauer

Und weiter heißt es: „Vor diesem Hintergrund appellieren wir als Stadt Bochum an alle Lehrerinnen und Lehrer, Schülerinnen und Schüler: Bitte tragen Sie, trotz Aufhebung der Maskenpflicht in NRW, auch während des Unterrichts freiwillig eine medizinische Maske, um sich und das schulische und familiäre Umfeld vor weiteren Infektionen zu schützen.“

------------------------

Das ist die Stadt Bochum:

erste urkundliche Erwähnung im Jahr 890

mit 365.587 Einwohnern (Stand: Dezember 2019) die sechstgrößte Stadt in NRW

besitzt sechs Stadtbezirke

Sehenswürdigkeiten unter anderen: Deutsches Bergbau-Museum, Kemnader See, Eisenbahnmuseum

Oberbürgermeister ist Thomas Eiskirch (SPD)

------------------------

RUMMS! Im Klartext: Sowohl Lehrer als auch (kleine) Schüler sollen die Maske weitertragen, obwohl keine Pflicht mehr besteht.

Bochum: Ist es angebracht, dass die Stadt Schüler anschreibt?

Darüber sind einige Bochumer ziemlich erbost. Kinder hätten schon genug unter den Corona-Maßnahmen zu leiden, und gerade Grundschüler sind laut aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnissen nicht wirklich durch Covid-19 gefährdet. Hier eine Auswahl einiger Kommentare:

„Was müssen unsere Kinder noch alles über sich ergehen lassen? Sie werden zweimal die Woche getestet. Vielleicht sollten sie im Stadion unterrichtet werden, da braucht man ja keine Maske auf seinem Platz. Unglaublich, schämen sie sich, Herr Oberbürgermeister Eiskirch!“

„Ich finde es auch beschämend und hinterhältig von der Stadt Bochum, vor allem, dass die Kinder unter 14 Jahre alt direkt und nicht die Eltern angeschrieben werden und das schon zum zweiten Mal! Ist man schon mit 12 Jahren volljährig und geschäftstüchtig?“

„Was für eine Frechheit!“

Es gibt aber auch einige, die den Appell der Stadt angesichts steigender Inzidenzen für angemessen und richtig halten. Hier einige Kommentare:

„Was ist an diesem Brief verwerflich? Eine Bitte freiwillig Masken zu tragen, ja und? Der Brief ist freundlich, nett und begründet. Wo außer in der Schule sitzt man ohne Abstand sechs Stunden lang in engen Innenräumen? Wo hat man soviele Ungeimpfte ohne Masken in Innenräumen sitzen?“

„Als Oma fühle ich mich bedeutend wohler, wenn meine Enkelin (sieben Jahre) sich weiter durch die Maske schützt. Und damit hat sie überhaupt kein Problem.“

„Scheinbar sollten manche Leute erstmal den Unterschied zwischen einer Bitte oder Empfehlung und einer Verordnung oder Pflicht verstehen.“

Einigkeit besteht bei diesem Thema seit Beginn der Pandemie ja ohnehin nicht. Scheint so, als ob das vorerst auch weiterhin so bleiben würde.

Es bleibt letztlich nur zu hoffen, dass die Inzidenzen bald wieder sinken werden... (mg)