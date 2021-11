Dortmund: Riesige Werbung mit ausgerechnet IHNEN macht fassungslos – „Pure Provokation“

Borussia Dortmund ist einer der erfolgreichsten Fußball-Vereine Deutschlands. In der ewigen Tabelle der Bundesliga belegt der BVB Platz zwei. Wir zeigen euch in diesem Video die größten Erfolge der Dortmunder Vereins-Geschichte.

Borussia Dortmund: Das sind die größten Erfolge in der Geschichte des BVB

Borussia Dortmund: Das sind die größten Erfolge in der Geschichte des BVB

Dortmund. In Dortmund sorgt jetzt eine große Werbewand am Hauptbahnhof für Aufregung.

Eine Werbung am Hauptbahnhof Dortmund sorgt für Ärger. (Symbolbild) Foto: IMAGO / Jochen Tack

Im Netz zeigen sich die Dortmunder fassungslos. Sie empfinden die Werbung für die Konkurrenz als pure „Provokation“. Wieso die Werbung in Dortmund solche Wellen schlägt, erfährst du hier.

Dortmund: Werbeplakat am Hauptbahnhof sorgt für Ärger – „totales No-Go“

Wegen eines riesigen Plakats für eine Dokumentation bei Amazon Prime gehen die Dortmunder jetzt auf die Barrikaden. Denn diese Werbung hat mit Dortmund so wenig zu tun, wie der Osterhase mit dem Weihnachtsmann. Doch nicht nur das! Dort am Hauptbahnhof wird Werbung für die Konkurrenz gemacht.

--------------------------------

Fakten über die Stadt Dortmund:

wurde 880 erstmals schriftlich erwähnt (als 'Throtmanni')

hat 588.250 Einwohner (Stand: Dezember 2019) und ist damit die neuntgrößte Stadt Deutschlands

nach Fläche und Einwohnerzahl die größte Stadt im Ruhrgebiet

der Signal-Iduna-Park (Heimstadion von Borussia Dortmund) ist mit über 81.000 Plätzen das größte Fußballstadion Deutschlands

weitere Sehenswürdigkeiten: Westfalenpark, Dortmunder U, Deutsches Fußballmuseum

Oberbürgermeister ist Thomas Westphal (SPD)

--------------------------------

Die Rede ist von der neuen Fußball-Doku zur Geschichte des Vereins FC Bayern. „Behind the legend“ ist jetzt bei Amazon Prime verfügbar. Für viele Fußball-Fans dürfte das bestimmt interessant sein, doch in Dortmund regiert eigentlich der BVB. Da fühlen sich gleich einige Anwohner provoziert.

Dieses Werbebanner am Dortmunder Hauptbahnhof sorgt für Ärger bei den Stadtbewohnern.

In der Facebook-Gruppe „Du bist Dortmunder, wenn“ schreibt ein Mitglied, „wenn du diese überdimensionierte Werbung am Hauptbahnhof der BVB-Stadt Dortmund als Provokation empfindest!“. „Ernsthaft“, regt sich eine Dortmunderin auf, „ich hoffe, die haben gut bezahlt an Dortmund. Ist ja unfassbar“. Und auch ein gebürtiger Gelsenkirchener findet, das sei ein „totales No-Go“.

--------------------------------

Weitere Meldungen aus Dortmund:

Dortmund: Explosion im Kleingarten! Gartenbesitzer (36) kommt mit Brandverletzungen ins Krankenhaus

Dortmund: Busfahrer baut Unfall – als er seinen Bus verlässt, wird er brutal angegriffen

Dortmund stellt Mega-Weihnachtsbaum wieder auf – Aktion geht nach hinten los „Künstliches Ungetüm“

--------------------------------

Ein Dortmunder hat gleich eine bessere Idee, was man mit dem Werbebanner machen könnte. „Abhängen und Putzlappen raus nähen, finde ich besser. Notfalls Stoffwindeln draus machen.“ (mbo)