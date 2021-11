Dortmund: Explosion im Kleingarten! Gartenbesitzer (36) kommt mit Brandverletzungen ins Krankenhaus

Dortmund: Eine Explosion in einer Kleingartenanlage erforderte eine mehrstündige Löschaktion. (Symbolbild)

Dortmund. Schock in Dortmund!

Dort kam es zu einer Explosion in einer Kleingartenanlage. Das Feuer hielt die Einsatzkräfte für mehrere Stunden beschäftigt. Der Besitzer wurde bei dem Unfall verletzt.

Dortmund: Feuer in Kleingartenanlage

Gegen 16:45 Uhr wurde die Feuerwehr Dortmund zu einer brennenden Gartenlaube in die Kleingartenanlage Schützenstraße/Schäferstraße alarmiert. Bereits vor dem Eintreffen konnten die Einsatzkräfte schon vom Weiten Rauchschwaden erkennen. Zu dem Zeitpunkt stand das Gebäude bereits komplett in Brand.

Die Feuerwehr konnte verhindern, dass die Flammen auf benachbarte Häuser übergriffen. Auch das Schützenvereinsheim konnte erfolgreich durch den Löschangriff der Einsatzkräfte gerettet werden. Eine abblasende Propangasflasche im Inneren der Hütte wurde als Brandursache festgestellt. Das entweichende Gas führte zu einer Explosion.

Der Gartenbesitzer wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Mit Brandwunden an mehreren Körperstellen wurde der 36-Jährige mit einem Rettungswagen in eine Spezialklinik transportiert. Das Feuer hinterließ außerdem einen Totalschaden an der Gartenhütte.

Während des Einsatzes kam es zu Verkehrsbeeinträchtigungen auf der Schäferstraße und Immermannstraße. Gegen 18:30 Uhr erklärten die Beamten ihren Einsatz für beendet. (neb)