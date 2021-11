Dortmund: Busfahrer baut Unfall – als er seinen Bus verlässt, wird er brutal angegriffen

Ein Busfahrer wurde nach einem Unfall in Dortmund Opfer eines Angriffs. (Symbolbild)

Dortmund. Das muss ein Schock für einen Busfahrer (39) aus Dortmund gewesen sein!

Ein Auto blockierte am späten Mittwochabend gegen 23.15 Uhr die Haltestelle „Fuchshöhle“ seines Busses in Dortmund. Ohne groß eine Szene zu machen wollte der Busfahrer am parkenden Wagen vorbeifahren. Doch dabei geschah es.

Dortmund: Busfahrer wird nach Unfall heftig geschubst

Beim Wenden touchierte der Bus das Auto in der Dunkelheit. Der 39-jährige Fahrer hielt sofort an, um über den Unfall zu sprechen und die Schadensregulierung zu klären. Doch als er aus seinem Fahrzeug stieg und sich dem Auto näherte, wurde es bedrohlich.

Plötzlich stiegen vier Männer gleichzeitig aus dem Wagen aus. Sie beschimpften den 39-Jährigen und griffen ihn an - so heftig, dass der Busfahrer zu Boden stürzte. Er wurde dabei leicht verletzt und musste vor Ort von den Einsatzkräften im Rettungswagen behandelt werden.

Vorher nahmen die Schläger ihm noch die Brille ab und auch noch den Schlüssel zum Bus. Dann brausten sie in unbekannte Richtung davon.

Jetzt sucht die Polizei nach Zeugen, die vielleicht etwas mitbekommen haben. Bei dem Auto soll es sich vermutlich um einen dunklen VW, vermutlich ein Bulli, mit drei Türen gehandelt haben. Wenn du der Polizei Hinweise geben kannst, dann melde dich unter der Telefonnummer 0231/132-7441.

