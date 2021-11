Dortmund hat wieder einen Mega-Weihnachtsbaum – doch Aktion geht nach hinten los: „Künstliches Ungetüm“

Dortmund. Der Weihnachtsmarkt in Dortmund und der größte Weihnachtsmarkt der Welt: zwei Dinge, die einfach zusammengehören. Doch das Comeback des Rekord-Baums sorgt für harsche Kritik!

Viele Dortmunder sind mittlerweile alles andere als begeistert von dem Mega-Weihnachtsbaum. Hier erfährst du, warum der Aufbau in Dortmund so viele Gemüter erregt.

Dortmund erntet heftige Kritik für den größten Weihnachtsbaum der Welt

Mit den Worten „Es geht voran“ postete ein User das Bild des Aufbaus des XXL-Weihnachtsbaums in eine Facebook-Gruppe. Während einige Nutzer daraufhin ihre Vorfreude auf den Weihnachtsmarkt äußern, zeigen sich viele alles andere als begeistert.

Ein User ärgert sich: „Braucht niemand, ein einzelner kleiner Baum würde reichen, aber es muss ja die Kasse klingen. Bei den aktuellen Zahlen hoffe ich nur, dass der Weihnachtsmarkt nicht stattfindet“. Eine andere Facebook-Nutzerin fragt: „Wie viele Tannen werden für dieses künstliche Ungetüm verbraten?“.

Dortmund: Der größte Weihnachtsbaum der Welt wird wieder aufgebaut, doch das gefällt nicht allen. (Archivbild) Foto: IMAGO / Hans Blossey

Andere User können diese Ansicht nicht ungedingt teilen, scheinen dem gigantischen Baum jedoch auch nicht per se positiv gegenüber zu stehen: „Ist wohl das erste Mal, dass ich mich über den Baum freue. Letztes Jahr hat die Weihnachtsstimmung in der City so gefehlt“.

Betrachtet man Kommentare unter dem Facebook-Post, wird also klar, dass der größte Weihnachtsbaum der Welt durchaus für Diskussionspotenzial sorgt. (lb)

