Essen: Radikaler Schritt – Uni-Klinik führt Impfpflicht ein

Diese Impfstoff-Arten gibt es und so funktionieren sie.

Essen. Erst Proteste in der Pflege, dann ein Oberarzt-Skandal – es ist eine turbulente Woche in den Krankenhäusern in Essen.

Jetzt sorgt die Leitung der Uni-Klinik für die nächste Schlagzeile. Angesichts der rapide steigenden Corona-Zahlen will das Krankenhaus in Essen demnächst nur noch auf geimpftes Personal setzen, berichtet die „WAZ“.

Essen: Die Uniklinik geht im Kampf gegen die Pandemie einen radikalen Schritt. (Symbolbild) Foto: Bodo Schackow / dpa

Essen: Uni-Klinik geht radikalen Personal-Schritt

Demnach wolle man die vielen schwerstkranken Patienten, die nicht von Covid-19 betroffen sind, vor einer Corona-Infektion schützen: „Um diese Gefahr bestmöglich zu reduzieren, halten wir natürlich an den diversen Hygienemaßnahmen fest und ergänzen diese für die bei uns neu angestellten Mitarbeiter um die erforderliche vorausgegangene Impfung“, sagte der Ärztliche Direktor Jochen A. Werner gegenüber der Zeitung der FUNKE Mediengruppe.

Prof. Dr. Jochen A. Werner begründet die Impfpflicht für neue Mitarbeiter an der Uni-Klinik Essen. (Archivbild) Foto: Vladimir Wegener / FUNKE Foto Services

---------------------

Das ist das Universitätsklinikum Essen:

kurz UK Essen, gelegen im Süden von Holsterhausen

In rund 60 Gebäuden mit insgesamt 27 Kliniken und 24 Instituten sind etwa 7950 Mitarbeiter beschäftigt

Sie versorgen jährlich rund 53.000 stationäre und 172.000 ambulante Patienten (Stand 2016)

Die Medizinische Fakultät der Universität Duisburg-Essen bildet am Universitätsklinikum Essen und angeschlossenen Krankenhäusern angehende Ärzte aus.

Sie gehört zu den Topadressen in Deutschland.

------------------------

Für das Bestandspersonal gelte die Regel nicht. Nach Angaben der Uni-Klinik Essen seien etwa 88 Prozent der Mitarbeiter geimpft. Nicht-geimpftes Personal sei angehalten, sich engmaschig zu testen.

Wann die Impfpflicht bei Neuanstellungen an der Essener Klinik beginnt, erfährst du hier bei der WAZ >>>

Uni-Klinik Essen kämpft gegen vierte Corona-Welle

Die Essener Uni-Klinik gehört zu den wichtigsten Krankenhäusern im Kampf gegen die Pandemie in Deutschland. In keinem anderen NRW-Krankenhaus sind mehr corona-infizierte Patienten (2.800) behandelt worden als hier.

In der vierten Welle der Pandemie füllen sich die Intensivstationen jetzt wieder mit Covid-Patienten. Nie waren die Infektionszahlen höher als jetzt. Die bundesweite Inzidenz liegt am Samstag bei 277,4. In Essen liegt der Wert bei 138,9.

-----------------

Weitere Meldungen aus Essen:

Weihnachtsmarkt in Essen: Veranstalter völlig von den Socken – „Das hat es noch nie gegeben“

Krankenpfleger aus der Uni-Klinik Essen ist verärgert – „Unverschämtes Verhalten“

Arzt tötet Corona-Patienten in Uni-Klinik Essen – jetzt ist das Urteil gefallen!

-----------------

Skandal in Essener Krankenhaus

Ein Impfgegner aus Reihen der Ärzte hatte am Freitag mit seinem Protest gegen die Corona-Maßnahmen im St.Josef-Krankenhaus in Essen für einen Skandal gesorgt. Mehr dazu hier >>>