Bochum: Mediziner fordert Lockdown nur für Geimpfte – „Größte Virenschleuder“

Bochum. Die vierte Welle der Corona-Pandemie hat Deutschland fest im Griff: Der Inzidenzwert steigt höher den je, die Intensivstationen werden voller. Jetzt fordert ein Arzt aus Bochum drastische Maßnahmen. Achtung – er will einen Lockdown nur für Geimpfte!

Ein Arzt aus Bochum willeinen Lockdown – aber nur für Geimpfte. Foto: IMAGO / Addictive Stock

In NRW gelten angesichts der vielen Corona-Infektionen strengere Regeln, wie zum Beispiel 2G in Restaurants oder 2G+ bei Großveranstaltungen. Doch reicht das im Kampf gegen die Pandemie? Ein Arzt aus Bochum glaubt nicht daran. Dr. Kenan Katmer will einen Lockdown nur für Geimpfte. Das sagte er der „WAZ“.

Bochum: Lockdown nur für Geimpfte – Das fordert dieser Arzt

Doch wie begründet der Mediziner seinen harten Ansatz? Für ihn sind geimpfte Personen „die größten Virenschleudern“. Er sagt: „90 Prozent der positiv getesteten Menschen bei mir sind Geimpfte.“

Woran das liegen könnte, schildert Dr. Kenan Katmer der „WAZ“: „Die meisten Geimpften wiegen sich in falscher Sicherheit und denken, mit der Impfung könne ihnen das Coronavirus nichts mehr anhaben. Doch das ist ein Trugschluss.“

Bochum: Mediziner meint, Geimpfte würden sich zu sicher fühlen

Viele Geimpfte fühlen sich seiner Meinung nach zu sicher. Sie werden unvorsichtig, achten weniger auf die Maßnahmen und Regeln. Deswegen findet der Arzt aus Bochum: Es muss nur für Geimpfte einen zweimonatigen Lockdown geben!

Warum Dr. Kenan Katmer auch kein Freund von Schnell- und Antigen-Tests ist und was andere Mediziner zu seinem drastischen Ansatz sagen

