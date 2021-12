Bochum: Bitter für Fans - DIESE legendäre Veranstaltung wird kurzfristig abgesagt

Essen vs. Bochum - Der ultimative Städtevergleich

Es sollte DIE Party des Jahres werden – jetzt folgt die bittere Nachricht für alle Bochumer und Fans der „1 Live Krone“. Die beliebte Gala wird nicht wie geplant am 9. Dezember 2021 in der Jahrhunderthalle in Bochum stattfinden.

Eine Woche vor dem großen Event herrscht Gewissheit. Die „1 Live Krone“ in Bochum wird „vollständig abgesagt“.

Bochum: Die „1 Live Krone“ aus der Jahrhunderthalle fällt aus!

Eine Pressemitteilung des WDR sorgt jetzt für Klarheit.

Der Programmchef des Senders Jochen Rausch erklärt: „Dass dieses Event nun ausfallen muss, ist sehr traurig, weil wir mit der großen Live-Show eine Branche gebührend ehren wollten, die sehr unter Corona gelitten hat und immer noch leidet. Angesichts der Lage ist die Entscheidung aber verantwortungsvoll und zum Schutz aller Teilnehmer und Teilnehmerinnen unvermeidlich.“

Das ist die „1 Live Krone“:

Die Krone ist eine Musikveranstaltung, bei der die Hörerinnen und Hörer für ihre Lieblingskünstler abstimmen

Die erste „1 Live Krone“ wurde im Jahr 2000 verliehen

Traditionell findet die Verleihung in Nordrhein-Westfalen in der Jahrhunderthalle in Bochum statt

2020 musste die Veranstaltung mit Blick auf die Corona-Pandemie in Form einer Sonderedition stattfinden. Damals wurde das Event in die WDR-Studios in Bocklemünd verlegt

Zuvor hatte man sich bewusst für eine Rückkehr in die Jahrhunderthalle in Bochum entschieden, um hier im Rahmen einer großen Gala zu feiern und damit ein Zeichen zu setzen.

„1 Live Krone“ kann wegen Corona nicht in der Bochumer Jahrhunderthalle stattfinden

Doch auch diese Veranstaltung fällt jetzt der Corona-Pandemie zum Opfer. Dafür ist aber eine Alternative in Aussicht, denn auch, wenn aus der „1 Live Krone“ mit TV-Übertragung nichts mehr wird, können sich die Fans der Verleihung auf eine Show freuen.

Statt im TV, findet das Event im Radio statt. Am 9. Dezember sollen die Künstlerinnen und Künstler in Form eines großen Krone-Radiotags geehrt werden. Auch online und in den Sozialen Medien soll aus der unvermeidlichen Notlösung eine alternative Unterhaltungsshow werden.

„Die Details zum 1LIVE Krone-Tag werden nun mit Hochdruck in den Redaktionen erarbeitet und in Kürze bekannt gegeben.“, heißt es. Wer am Ende eine der begehrten Auszeichnungen bekommen wird, entscheiden die Hörer selbst. Abgestimmt werden kann noch bis zum 6. Dezember.

Auch die Händler der Bochumer Weihnachtsmärkte haben zu kämpfen – die Besucher bleiben fern, hier erfährst du mehr dazu. (sj)