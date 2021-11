Bochum: Mann entblößt sich vor Frauen – dann macht er einen richtig dämlichen Fehler

Essen vs. Bochum - Der ultimative Städtevergleich

Essen vs. Bochum - Der ultimative Städtevergleich

Einige Frauen trauten am Wochenende ihren Augen nicht, als sie in Bochum auf der Straße waren.

Auf offener Straße präsentierte ein Mann Frauen ungefragt sein Geschlechtsteil in Bochum. Und er ging sogar noch weiter.

Bochum: Mann lässt Hosen runter und macht dann auch noch DAS

Wenn Menschen ihre Klamotten fallen lassen, dann doch meistens im eigenen Zuhause oder vielleicht in der Sauna. Der Gedanke, dass jemand auch draußen mitten auf der Straße und in aller Öffentlichkeit einfach die Hosen fallen lässt, kommt den wenigsten in den Sinn.

In Bochum sucht die Polizei nach einem Exhibitionisten. (Symbolbild) Foto: imago images/U. J. Alexander

Einem Mann aus Bochum jedoch schon. Am Samstagabend entblößte sich ein Mann plötzlich an der Hollandstraße in Bochum und stellte seinen Penis vor einer Gruppe von Frauen zur Show.

Doch damit nicht genug, denn der 35-Jährige soll auch noch Hand angelegt haben. Offensichtlich schien es sich bei dem Mann um einen Exhibitionisten gehandelt zu haben.

+++ Wetter in NRW: Neblig, nass und bitterkalt – so ungemütlich bleibt es diese Woche +++

Exhibitionismus ist eine krankhafte, sexuelle Störung. Vorwiegend Männer werden erregt, wenn sie vor fremden Menschen ihre Genitalien entblößen. Vor dem Gesetz fällt eine solche Tat unter sexuelle Belästigung und wird strafrechtlich verfolgt. Apropos verfolgt ….

Polizei Bochum sucht nach Exhibitionisten, der es ihnen DADURCH leicht macht

Als der Exhibitionist die sexuellen Handlungen abgeschlossen hatte, suchte er das Weite. Bei seiner Flucht unterlief ihm jedoch ein folgenschwerer Fehler. In der Eile ließ er neben Kleidungsstücken auch sein Handy und sein Portemonnaie samt Personalausweis zurück.

----------------------

Noch mehr News aus Bochum:

Ruhr Park Bochum: Große Änderungen in der Vorweihnachtszeit! DAS müssen Besucher jetzt wissen

Bochum: Mega-Star Billie Eilish wirbt für Schokoladenhersteller – dahinter steckt ein krasser Zufall

Bochum: Termin-Ansturm im Impfzentrum! Besucher schaut nach langer Wartezeit in die Röhre

----------------------

Somit war es für die Polizisten ein leichtes Spiel sowohl Name als auch Adresse des Mannes herauszufinden. (cg)