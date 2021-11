Lena Meyer-Landrut: Panne bei 1Live – plötzlich passiert DAS

Ups, das ging wohl gehörig schief! Was war denn da bei Lena Meyer-Landrut los? Die Sängerin war zu Gast beim Radio-Sender 1Live – dann passierte ein dicker Patzer…

So hatte sich Lena Meyer-Landrut das bestimmt nicht vorgestellt: Als sie bei 1Live ein Interview über die App gab, war sie mittendrin plötzlich weg. Was war da los?

Lena Meyer-Landrut gibt Interview, dann passiert Panne

Eigentlich ist die 30-Jährige nicht grade dafür bekannt, allzu viel von sich preis zugeben. Interviews von ihr sind eher die Seltenheit. Doch im Rahmen des Votings für die 1Live Krone hat sie jetzt eine Ausnahme gemacht. Dabei hatten sogar Zuhörer die Möglichkeit sich mit der Sängerin zu unterhalten. Doch dabei kam es zu einer Panne.

Als Lena Meyer-Landrut ein Interview geben will, kommt es zum Patzer. Foto: IMAGO / APress

-------------------

Das ist Lena Meyer-Landrut:

Lena Johanna Therese Meyer-Landrut wurde am 23. Mai 1991 in Hannover geboren

Mit 18 Jahren wurde sie von TV-Star Stefan Raab entdeckt

Am 29. Mai 2010 gewann sie mit ihrem Song „Satellite“ den Eurovision Song Contest

Ein Jahr später versuchte sie erneut ihr Glück, ihre Bemühungen mit einem neuen Song blieben aber leider ohne Erfolg

Neben der Musik arbeitet Lena auch als Model und Synchronsprecherin

Von 2013 bis 2016 war sie als Coach in in der Castingshow „The Voice Kids“ zu sehen, unter anderem neben Mark Forster

Auch bei „Unser Song 2017“ saß Lena Meyer-Landrut in der Jury

----------------------

Lena Meyer-Landrut: Panne beendet Zuhörerinnen-Telefonat

In ihrer Instagram-Story hat sich die „Strip“-Interpretin danach zu Wort gemeldet: „Ich mach grade mit 1Live Interviews über eine App. Ich habe grade mit Katrin gesprochen und die App war programmiert bis 11:30 Uhr und dann ist die einfach ausgegangen und hat unser Gespräch beendet. Katrin es war sehr nett mit dir. Ich habe nicht aufgelegt, wollte ich nur sagen“, entschuldigt sich Lena Meyer-Landrut bei ihrer Telefon-Partnerin.

-------------------

-----------------------

Na, wer kann der Sängerin bei dieser süßen Entschuldigung noch böse sein?

Lena Meyer-Landrut ist nicht nur Sängerin. Sie war auch mal Jury-Mitglied bei der Show „The Voice“. Auch Musiker-Kollege Mark Forster sitzt dort aktuell am Jury-Pult und bewertet das Talent von Nachwuchs-Sängern. Kürzlich gab es einen fiesen Diss gegen den 38-Jährigen. Was da genau los war, liest du in diesem Artikel.

