Sarah Engels ganz baff: „Leuteeee??? Euer Ernst?“

Bei Sängerin Sarah Engels läuft bereits der Baby-Countdown. Es kann nicht mehr lange dauern, bis die ehemalige DSDS-Teilnehmerin ihr zweites Kind zur Welt bringt. Aktuell beschäftigt die schwangere Sarah Engels allerdings noch ein Anliegen, das ihren Sohn aus erster Ehe mit Pietro Lombardi betrifft.

Sarah Engels zeigte sich auf Instagram ganz verzweifelt über eine Sache, die sie über Söhnchen Alessio herausgefunden hat.

Sarah Engels kann nicht glauben, was sie erfährt. Foto: dpa | Henning Kaiser

Sarah Engels kann nicht fassen, was Alessio macht

Der Sechsjährige geht mittlerweile zur Schule, hat dort aber offenbar nicht den größten Appetit: „Meine mit Liebe geschmierten Brote kommen irgendwie jeden Tag von der Schule wieder mit nach Hause“, schreibt Sarah Engels in ihrer Instagram-Story und fragt ihre Fans, ob das bei ihren Kindern genauso sei. Ist es, stellt sich später heraus.

--------------------

Das ist Sarah Engels:

Sarah Engels wurde am 15. Oktober 1992 in Köln geboren

Als Zweitplatzierte der achten Staffel von „Deutschland sucht den Superstar“ wurde die Sängerin berühmt

Sarahs Familie mütterlicherseits stammt aus Italien

Von 2013 bis 2019 war Sarah mit Sänger Pietro Lombardi verheiratet – das Ex-Paar hat einen gemeinsamen Sohn namens Alessio

Seit dem 30. Mai 2021 ist Sarah mit dem ehemaligen Bonner SC-Spieler Julian Büscher verheiratet – das Paar nahm den Namen Engels an

Die beiden erwarten gerade ihr erstes gemeinsames Kind, eine Tochter

---------------------

Sarah Engels: „Leuteeee??? Euer Ernst?“

Einige Follower raten der 29-Jährigen sogar, die Brote mit Kuchenformen auszustechen, sodass sie ihren Sohn mehr dazu animieren, die Brote essen zu wollen.

+++Sarah Engels teilt süßes Babybauch-Foto mit Mann Julian – „Zum Dahinschmelzen“+++

„Leuteeee??? Euer Ernst? Ich habe gar nicht die Geduld, da eine halbe Stunde lang Förmchen auszustechen und zu dekorieren. Dann bin ich ja noch deprimierter, wenn sie wieder nach Hause gebracht werden“, kontert Sarah schließlich.

---------------------

Mehr zu Sarah Engels:

Sarah Engels fährt Auto – als DAS im Radio ertönt, ist sie geschockt: „Nicht ernsthaft“

Sarah Engels: Verwirrung um Ehemann Julian – „Hätte mir erhofft, so etwas beim ersten Treffen zu erfahren!“

Sarah Engels posiert im BH – bei diesem Detail machen Fans große Augen: „Wooow!“

---------------------

Doch eine Sache findet sie goldig, was Alessio angeht: „Er ist ja schon süß – er hat sogar Mitleid mit mir und will es nicht zugeben, um mich nicht zu verletzten.“

Dabei war Sarah Engels als Kind ihrem Sohnemann ziemlich ähnlich. Am Ende gibt die Frau von Fußballer Julian Engels nämlich zu, laut Aussagen ihrer Mutter damals die Brote auch wieder heim gebracht zu haben. Der Apfel fällt eben doch nicht weit vom Stamm…

Kürzlich war Sarah Engels mit ihrer kleinen Familie in Paris. Dort konnte sie nicht mehr an sich halten. Was in der Stadt der Liebe vorgefallen war, liest du hier >>>

Warum bei dem Dortmund-Konzert von Sarah Engels Ex, Pietro Lombardi, plötzlich Dieter Bohlen zu sehen war, erfährst du hier. (jhe)