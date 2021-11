Sarah Engels: Verwirrung um Ehemann Julian – „Hätte mir erhofft, so etwas beim ersten Treffen zu erfahren!“

Sarah Engels und ihr Mann Julian Büscher sind immer für einen Spaß zu haben! Auf Instagram herrscht nun jedoch Verwirrung! Wer ist „Kilian“?

Das fragt sich scheinbar auch Sarah Engels. Dann wird es jedoch richtig wild!

Sarah Engels erwartet ihr zweites Kind. Foto: picture alliance /dpa/ Henning Kaiser

Sarah Engels verkündet „Beaking News“

Auf Instagram hat Sarah Engels ein kleines Q&A abgehalten, in dem sie die Fragen ihrer neugierigen Fans beantwortete. Neben erwartbaren Fragen rund um die Schwangerschaft der 29-Jährigen, kam ein Follower jedoch mit etwas äußerst Verwirrendem um die Ecke.

Es fing alles ganz harmlos an. „War es schwer einen Namen zu finden?“, möchte beispielsweise jemand in Bezug auf Sarah Engels und Julian Büschers Tochter wissen, die in die Kürze das Licht der Welt erblicken wird. „Ich finde das soooo schwer, eine Entscheidung, die für immer bleibt aber auch was sehr Schönes, wofür man ja auch 9 Monate Zeit hat“, verrät die Sängerin.

Ein paar Fakten über Sarah Engels:

Sarah Engels wurde am 15. Oktober 1992 in Köln geboren

Als Zweitplatzierte der achten Staffel von „Deutschland sucht den Superstar“ wurde die Sängerin berühmt

Sarahs Familie mütterlicherseits stammt aus Italien

Von 2013 bis 2019 war Sarah mit Sänger Pietro Lombardi verheiratet – das Ex-Paar hat einen gemeinsamen Sohn namens Alessio

Seit dem 30. Mai 2021 ist Sarah mit dem ehemaligen Bonner SC-Spieler Julian Büscher verheiratet – das Paar nahm den Namen Engels an

Die beiden erwarten gerade ihr erstes gemeinsames Kind, eine Tochter

Dann leuchtet die nächste Frage auf dem Bildschirm auf, ebenfalls mit der hochschwangeren Sarah als Hintergrundbild: „Was bedeutet Kilian für dich während der Schwangerschaft?“, will ein Fan wissen. Wer nun glaubt, er habe etwas Wichtiges verpasst, darf beruhigt aufatmen, denn auch Sarah Engels hat keinen blassen Schimmer, wer das sein soll. „Kilian???“, schreibt sie nur und versieht das Ganze mit zwei Smilies, denen vor Lachen die Tränen in den Augen stehen.

Sarah Engels: „Es ist ein krasser Schock [...] gerade jetzt so spät in der [Schwangerschaft]“

Auch die Fans haben hiermit ihren Spaß und sind nicht bereit, sich so schnell wieder von Kilian zu trennen. „Wie ist es für dich, dass dein Mann nun Kilian heißt?“, scherzt ein Follower und schiebt noch hinterher: „Sorry, aber der musste raus jetzt.“

Sarah Engels reagiert gewohnt humorvoll, packt diese zweite Kilian-Anspielung auf ein Foto von sich und Julian und lässt ein „Breaking News“-Banner über dem Post aufleuchten. Dazu schreibt sie: „Es ist ein krasser Schock! Ich hätte mir erhofft, so etwas beim ersten Treffen zu erfahren. Damit muss ich erstmal zurechtkommen… gerade jetzt so spät in der [Schwangerschaft].“

Damit beweist Sarah Engels einmal mehr: Spaß und Humor werden in ihrer Beziehung mit Julian großgeschrieben!

