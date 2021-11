Sarah Engels fährt Auto – als DAS im Radio ertönt, ist sie geschockt: „Nicht ernsthaft“

Sarah Engels ist aktuell hochschwanger. Jeden Moment könnte ihr kleines Mädchen das Licht der Welt erblicken. Doch das hält die Sängerin nicht davon ab, ihre rund 1,8 Millionen Follower auf Instagram weiterhin mit durch ihren Alltag zu nehmen.

Sarah Engels und ihr Mann Julian erwarten derzeit ihr erstes gemeinsames Kind. Die ehemalige DSDS-Kandidatin befindet sich gerade in der Endphase. Lange dauert es nicht mehr, bis sie und ihr Gatte die gemeinsame Tochter auf der Welt begrüßen dürfen. Mittlerweile trägt die Brünette eine beachtliche Babykugel vor sich her.

Sarah Engels ist aktuell hochschwanger. Foto: IMAGO / Future Image

Sarah Engels ist geschockt, als sie DAS hört

Und ihre Fans dürfen auch in den letzten Wochen kurz vor der Geburt noch an dem Leben von Sarah Engels teilhaben. Kürzlich zeigte die Sängerin sich in einer Instagram-Story, wie sie gemeinsam mit Julian Auto fährt.

„Ich habe grade richtig reingehauen. Das hat richtig gut getan, aber ich habe heute Morgen so viele Kalorien verbrannt. Die musste ich jetzt erstmal alle reinholen“, erzählt die 29-Jährige in die Handy-Kamera, während sie im Auto sitzt.

--------------------

Ein paar Fakten über Sarah Engels:

Sarah Engels wurde am 15. Oktober 1992 in Köln geboren

Als Zweitplatzierte der achten Staffel von „Deutschland sucht den Superstar“ wurde die Sängerin berühmt

Sarahs Familie mütterlicherseits stammt aus Italien

Von 2013 bis 2019 war Sarah mit Sänger Pietro Lombardi verheiratet – das Ex-Paar hat einen gemeinsamen Sohn namens Alessio

Seit dem 30. Mai 2021 ist Sarah mit dem ehemaligen Bonner SC-Spieler Julian Büscher verheiratet – das Paar nahm den Namen Engels an

Die beiden erwarten gerade ihr erstes gemeinsames Kind, eine Tochter

---------------------

Sarah Engels filmt sich im Auto mit Mann Julian

„Und wir sind heute im Partnerlook unterwegs“, ergänzt sie und streichelt sich über den prallen Babybauch. Sie und Mann Julian tragen exakt den selben Hoodie. Nur in unterschiedlichen Farben. Während der Ex-Fußballer auf blau zurückgreift, trägt Sarah Engels einen Orange-Ton.

„In so richtig knalligen Farben. Wenn wir nicht auffallen auf der Straße, dann weiß ich auch nicht. Ich sehe so ein bisschen aus, wie ein orangener Flummi“, witzelt die „Ich“-Interpretin.

------------------

-----------------------

Sarah Engels und Julian im Partnerlook unterwegs

Als Mann Julian dann bezogen auf ihren Witz das „Flummi-Lied“ anmacht, ist Sarah geschockt: „Der hat jetzt nicht ernsthaft das ‚Flummi-Lied‘ angemacht?“ Doch hat er. Und gleich dazu bewegt sich Julian auch noch ausgelassen im Takt der Musik. „Wie kann man so ärgern?“, lacht die Musikerin.

Was sich liebt, das neckt sich eben.

Währenddessen hat ihr Ex Pietro Lombardi bittere Nachrichten für seine Fans!