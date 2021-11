Pietro Lombardi: Bittere Nachricht für Fans – „Es tut mir leid“

Eigentlich ist Pietro Lombardi gerade mitten in den Proben für seine Tour. Der Sänger hat zahlreiche Shows in ganz Deutschland geplant.

Doch jetzt hat Pietro Lombardi traurige Nachrichten für seine Fans. Denn ein Konzert muss jetzt abgesagt werden.

Pietro Lombardi mit bittere Nachricht für Fans

Endlich wieder Konzerte spielen, auf der Bühne stehen, mit den Fans zusammen feiern: Pietro Lombardi freut sich wahnsinnig auf seine Tour. Los geht es am 25. November in Dortmund. Doch die Corona-Pandemie könnte dem Sänger wie so vielen anderen jetzt einen Strich durch die Rechnung machen. Zumindest mancherorts.

Das ist Pietro Lombardi:

Pietro Lombardi wurde am 9. Juni 1992 in Karlsruhe geboren

Im Jahr 2011 wurde er zum Sieger von „Deutschland sucht den Superstar“ (DSDS) gewählt

Dort lernte er seine spätere Frau Sarah Engels kennen – das Paar heiratete im März 2013

Im Juni 2015 kam ihr Sohn Alessio zur Welt

Die Ehe von Pietro und Sarah Lombardi wurde 2019 geschieden

Mittlerweile erwartet Pietros Ex Sarah Engels ihr zweites Kind

Bevor Sarah Engels die Schwangerschaft bekannt gab, heiratete sie ihren Mann, Fußballspieler Julian Engels

Im Herbst 2020 war er kurzzeitig mit Influencerin Laura Maria Rypa zusammen

Die Zahlen steigen in Deutschland kontinuierlich, die Lage spitzt sich zu. Deshalb ziehen viele Bundesländer jetzt die Reißleine und erlassen strengere Regeln. Das hat nun dazu geführt, dass Pietro Lombardi sein Konzert in Leipzig absagen muss. Die Show könne unter den aktuellen Voraussetzungen nicht gespielt werden, das haben die Behörden entschieden, verkündet der Sänger in seiner Instagram-Story.

Pietro Lombardi macht Fans ein Versprechen

„Das ist auch vollkommen in Ordnung so, wir respektieren jede Entscheidung“, macht der 29-Jährige deutlich. „Wir respektieren alles, was jetzt aktuell passiert.“ Er sei glücklich über jede Show, die er spielen könne. Für seine Fans in Leipzig hat er tröstende Worte parat: „An alle aus Leipzig, wir holen das nach, es tut mir leid.“

Seine Fans möchte Pietro Lombardi in seiner Story weiterhin auf dem Laufenden halten. Nach aktuellem Stand könne seine Show in Dortmund wie geplant am 25. November stattfinden. „Ich freu mich auf jeden, der kommt“, sagt der 29-Jährige. Er appelliert an seine Fans, dass sich alle an die Regeln halten, damit sie gemeinsam einen schönen Konzertabend haben können.

Seinen Fans verspricht Pietro Lombardi, alles nachzuholen, was sie jetzt versäumen. „Corona wird auch irgendwann vorbei sein und dann wird es besser denn je“, hofft der Sänger. (abr)