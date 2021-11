Sarah Engels: Nur kurz vor der Geburt – Familie in großer Sorge: „Richtig schlecht“

Sarah Engels wird quasi jeden Moment ihr zweites Kind auf die Welt bringen. Kurz vor der Geburt ihrer Tochter macht sich ihre Familie jedoch Sorgen um die Sängerin.

Besonders ihre Großmutter ist der Meinung, Sarah Engels gehe es schlecht.

Sarah Engels' Familie äußert nur kurz vor der Geburt ihrer Tochter große Sorge. Foto: IMAGO / Herbert Bucco

Sarah Engels: Kurz vor der Geburt ihrer Tochter ist ihre Familie besorgt

Es ist im Grunde nur noch eine Frage der Zeit, bis bei Sarah Engels – bei den Fans lange als Sarah Lombardi bekannt – die Wehen einsetzen. Ein stolzer Bauch ragt in die Kamera, wenn sie sich dieser Tage per Instagram an ihre Fans wendet.

So auch kürzlich in einer Insta-Story, in der sich die Sängerin mit den italienischen Wurzeln unter anderem in einem flauschigen Bademantel präsentierte. Doch die Story, die fröhlich begann, nahm schnell eine verhältnismäßig finstere Wendung, denn wie es scheint, erleben Sarah Engels in letzter Zeit nicht alle als puren Sonnenschein.

-------------------------------------

Das ist Sarah Engels:

Sarah Engels wurde am 15. Oktober 1992 in Köln geboren

Als Zweitplatzierte der achten Staffel von „Deutschland sucht den Superstar“ wurde die Sängerin berühmt

Sarahs Familie mütterlicherseits stammt aus Italien

Von 2013 bis 2019 war Sarah mit Sänger Pietro Lombardi verheiratet – das Ex-Paar hat einen gemeinsamen Sohn namens Alessio

Seit dem 30. Mai 2021 ist Sarah mit dem ehemaligen Bonner SC-Spieler Julian Büscher verheiratet – das Paar nahm den Namen Engels an

Die beiden erwarten gerade ihr erstes gemeinsames Kind, eine Tochter

----------------------------------------

Sarah Engels' Oma macht sich große Sorgen um die Gesundheit ihrer Enkelin

„Meine Oma meinte gerade zu mir, ich sehe richtig schlecht aus“, erklärte Sarah an ihre Follower gewandt. Wie sie in dem Clip, den sie schon vor einigen Tagen ins Netz lud, erklärte, wartete sie in diesem Moment auf eine gemeinsame Mahlzeit im Kreise ihrer Familie.

„Die meinte, ich sehe sehr müde aus und bin so weiß im Gesicht. Ich würde aussehen, als wenn es mir nicht gut geht“, so die Sängerin weiter. Auch Fans dürfte Letzteres schon aufgefallen sein, denn Sarah ist sonst eigentlich für ihren rosigen Teint bekannt und zeigt sich immer gut gebräunt.

+++ Pietro Lombardi: Vertrag unterzeichnet! Sänger macht ernst +++

Sarah Engels gibt Entwarnung

„Dabei geht es mir eigentlich gut“, gab sie dann Entwarnung! „Ich bin nur tatsächlich ein bisschen müde.“ Kein Wunder, eine so weit fortgeschrittene Schwangerschaft kann schließlich ziemlich schlauchen. „Aber, ja... weiß bin ich tatsächlich geworden. So schnell ich braun werde, so schnell wird‘ ich auch wieder weiß“, räumte sie noch ein.

Auch das sei jedoch kein Grund zur Sorge, denn in Wahrheit habe sie schlicht und einfach länger keinen Selbstbräuner mehr verwendet, so Sarah.

Ihre Fans können also aufatmen. Ob auch ihrer Oma diese Erklärung reicht, ist fraglich. Schließlich sind Großmütter dafür bekannt, sich stets um ihre Liebsten zu sorgen und einen besonders feinen Blick für Veränderungen zu haben.

----------------------------------------

Mehr zu Sarah Engels:

Sarah Engels: Nach Drama um Sohn Alessio geht die Sängerin jetzt diesen Schritt

Sarah Engels überglücklich, weil DAS endlich passiert ist – „Besonderer Tag“

Sarah Engels ist in Paris: Dann passiert es – „Weiß jetzt schon, wie das endet!!!“

----------------------------------------

Wollen wir hoffen, dass Sarah Engels im Haus ihrer Nonna, wie sie sie liebevoll nennt, ein wenig Ruhe und Erholung abstauben konnte, bevor in Kürze die kräftezehrende Geburt ihrer kleinen Tochter beginnt.

Wir wünschen ihr nur das Beste! (alp)

>>> Welchen fiesen Spruch sich Sarah Engels nun von ihrem Ehemann Julian anhören musste, erfährst du hier <<<