Pietro Lombardi in Dortmund: DESWEGEN war Dieter Bohlen plötzlich zu sehen

Dortmund. Pietro Lombardi-Fans hatten sich diesen Tag sicher ganz dick im Kalender markiert: Am Donnerstag feierte der Sänger seinen Tour-Auftakt in Dortmund.

Pietro Lombardi hatte noch nicht Mals die Bühne betreten, da sorgte er schon für die ersten Gänsehaut-Momente in Dortmund. Die Fans flippten regelrecht aus. Und dann war da auch noch plötzlich Dieter Bohlen zu sehen!

Pietro Lombardi spielte ein Konzert in Dortmund. Foto: Charmaine Fischer / DER WESTEN

Pietro Lombardi in Dortmund: Als Fans Dieter Bohlen sehen, rasten sie aus

Bevor Pietro Lombardi in Dortmund seine Hits zum Besten gab, wurde auf Mega-Bildschirmen seine bewegende Lebensgeschichte erzählt – unterlegt mit zahlreichen Bildern aus der Vergangenheit und von ihm stammenden Zitate.

Und als es um das Thema DSDS ging, war dann auch Ex-Jury-Mitglied Dieter Bohlen eingeblendet! „Er hat immer an mich geglaubt“, hörte man Pietro Lombardi im Hintergrund sagen. Spätestens bei diesem Anblick konnten sich seine Anhänger in der Westfalenhalle kaum noch halten.

Das ist Pietro Lombardi:

Pietro Lombardi wurde am 9. Juni 1992 in Karlsruhe geboren

Im Jahr 2011 wurde er zum Sieger von „Deutschland sucht den Superstar“ (DSDS) gewählt

Dort lernte er seine spätere Frau Sarah Engels kennen – das Paar heiratete im März 2013

Im Juni 2015 kam ihr Sohn Alessio zur Welt

Die Ehe von Pietro und Sarah Lombardi wurde 2019 geschieden

Mittlerweile erwartet Pietros Ex Sarah Engels ihr zweites Kind

Bevor Sarah Engels die Schwangerschaft bekannt gab, heiratete sie ihren Mann, Fußballspieler Julian Engels

Im Herbst 2020 war er kurzzeitig mit Influencerin Laura Maria Rypa zusammen

am 25.11.2021 startet seine Wintertour

Pietro Lombardi in Dortmund: Emotionale Message an Dieter Bohlen

Die emotionale Message an den Pop-Titan kam bei seinen Fans also ziemlich gut an. Immerhin hat der 29-Jährige Dieter Bohlen auch eine Menge zu verdanken: Er unterstützte ihn bei seiner Musik-Karriere und produzierte beispielsweise Pietro Lombardis ersten Nummer-1-Hit „Call My Name“.

Pietro Lombardi sendete in Dortmund einen emotionalen Gruß an Dieter Bohlen. Foto: Charmaine Fischer / DER WESTEN

Pietro Lombardi weiß eben, wo er herkommt und wer ihn auf seinem Weg nach oben geholfen hat.

Pietro Lombardi in Dortmund: Der Sänger hat dem Pop-Titan einiges zu verdanken

Und nach den emotionalen Einspielern auf den Bildschirmen betrat schließlich auch der Ex-DSDS-Teilnehmer selbst die Bühne und gab Hits wie „Cinderella“ oder „Nur ein Tanz“ zum Besten. Da war die Freude bei den Fans groß.

Während Pietro Lombardi also derzeit fleißig Konzerte gibt, schiebt seine Ex Sarah Engels eine ruhige Kugel. Die 29-Jährige ist nämlich aktuell schwanger von ihrem neuen Mann Julian Büscher. Kürzlich teilte sie auf Instagram eine witzige Story. Erfahre hier, was dort zu sehen war. (cf)