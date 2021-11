Sarah Engels ist in Paris: Dann passiert es – „Weiß jetzt schon, wie das endet!!!“

Für Sarah Engels heißt es bald Windeln wechseln. Die Sängerin steht kurz vor der Geburt mit ihrem zweiten Kind. Doch um sich solange noch die Zeit mit ihrem Mann Julian Engels und Alessio, dem Sohn aus erster Ehe mit Pietro Lombardi, zu versüßen, verbringt Sarah Engels derzeit ein paar schöne Tage in Paris. Genauer gesagt im Disneyland.

Dort entdeckt Sarah Engels allerdings etwas, das sie um den Verstand bringt.

Sarah Engels kann nicht glauben, was sie in Paris sieht. Foto: picture alliance /dpa/ Henning Kaiser

Sarah Engels: In Paris passiert es

Die Schwangere will noch einmal Zeit mit Alessio verbringen, bevor der eine kleine Schwester hat und es etwas stressiger im Hause Engels wird. Die kleine Familie verbringt schöne Stunden in Fahrgeschäften – Sarah kann größtenteils wegen ihrer Schwangerschaft nicht mitfahren –, bei der Disneyparade und im Shop. Und genau dort kommt die 29-Jährige nicht mehr aus dem Staunen raus, als sie DAS entdeckt.

Das ist Sarah Engels:

Sarah Engels wurde am 15. Oktober 1992 in Köln geboren

Als Zweitplatzierte der achten Staffel von „Deutschland sucht den Superstar“ wurde die Sängerin berühmt

Sarahs Familie mütterlicherseits stammt aus Italien

Von 2013 bis 2019 war Sarah mit Sänger Pietro Lombardi verheiratet – das Ex-Paar hat einen gemeinsamen Sohn namens Alessio

Seit dem 30. Mai 2021 ist Sarah mit dem ehemaligen Bonner SC-Spieler Julian Büscher verheiratet – das Paar nahm den Namen Engels an

Die beiden erwarten gerade eine Tochter

Sarah Engels: „Weiß jetzt schon, wie das endet!!!“

Sarah sieht süße Disney-Kinderkleider und schwärmt: „Es gibt so süße Sachen. Ich könnte direkt wieder losshoppen. So süß! Mannnnn, ich weiß jetzt schon, wie das endet!!!“, erzählt Sarah Engels in ihrer Instagram-Story. „Ok Leute, also da kann ich jetzt nicht widerstehen.“

Denn dann passiert es: Sarah sieht ein rotes Kinder-Minnie-Maus-Kleid. „Also da muss ich zugreifen – geht leider nicht anders. Und der große Bruder hat auch was für seine Schwester ausgesucht.“

Richtig! Auch Alessio will seinem Geschwisterchen etwas schenken: Eine Spieluhr-Dose mit Minnie Maus. Wie süß! Am Sonntagnachmittag will Sarah übrigens wieder die Heimreise nach Deutschland antreten, schließlich muss Alessio am Montag wieder zur Schule.

Ein paar Tage zuvor gab es zwar keine Szenen aus dem Disneyland, dafür aber aus dem Schlafzimmer. Julian filmte seine Frau heimlich. Unglaublich, was er sagte >>> (jhe)