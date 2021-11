Sarah Engels besucht Familie – und kriegt einen Schock: „Konnte es nicht glauben“

Sängerin Sarah Engels nimmt ihre Fans nahezu täglich per Instagram mit in ihr Leben.

Sarah Engels plante einen ruhigen Sonntag – doch es kam alles anders. (Archivfoto) Foto: imago stock&people gmbh

So konnten diese am Sonntag auch erleben, wie Sarah Engels sich auf ein entspanntes Essen bei ihrem Bruder und ihrer Schwägerin einstellte – doch als sie vor der Tür stand, kam plötzlich alles ganz anders.

Sarah Engels geschockt, als sie Familie sieht: „Was macht ihr hier?“

Am Sonntag meldete sich die schwangere Sarah Engels, Ex-Frau von Pietro Lombardi, verschlafen bei ihren Fans. „Wir starten heute ganz gemütlich in den Tag. Später sind wir noch bei meiner Schwägerin und meinem Bruder zum Essen eingeladen“, kündigt die Mutter von Alessio in ihrer Instagram-Story an.

Das ist Sarah Engels:

Sarah Engels wurde am 15. Oktober 1992 in Köln geboren

Als Zweitplatzierte der achten Staffel von „Deutschland sucht den Superstar“ wurde die Sängerin berühmt

Sarahs Familie mütterlicherseits stammt aus Italien

Von 2013 bis 2019 war Sarah mit Sänger Pietro Lombardi verheiratet – das Ex-Paar hat einen gemeinsamen Sohn namens Alessio

Seit dem 30. Mai 2021 ist Sarah mit dem ehemaligen Bonner SC-Spieler Julian Büscher verheiratet – das Paar nahm den Namen Engels an

Die beiden erwarten gerade ihr erstes gemeinsames Kind, eine Tochter

Da konnte sie noch nicht ahnen, dass der Tag komplett anders ablaufen wird. Und in den folgenden Stunden hörten die Anhänger erstmal nichts mehr von Sarah Engels – die wurde nämlich bei ihrer Schwägerin kräftig überrascht.

In einem Video am Abend sieht man, wie die Schwägerin der 29-Jährigen die Tür öffnet und plötzlich ein Chor laut „Überraschung“ ruft – Sarah reagiert komplett fassunglos. „Was macht ihr hier? Mein Herz, ich habe mich gerade richtig erschrocken.“ Tatsächlich ist die „Masked Singer“-Gewinnerin gerade auf ihrer eigenen Babyparty angekommen.

Sarah Engels wird mit Babyparty überrascht

„Ich konnte es irgendwie nicht glauben und hab's nicht gecheckt“, schreibt sie zu der Szene in der Instagram-Story.

Der Schock-Moment hat sich allerdings gelohnt: Sarah schwärmt von ihrem Tag, von der Deko, von der Mühe ihrer Schwägerin. Sogar ihre geliebte Oma, auch „Nonina“ genannt, war dabei – und natürlich Ehemann Julian Engels und der kleine Alessio, der bald ein großer Bruder wird.

Auf der Babyparty wurden dann unter anderem Lätzchen bemalt – laut Sarah Engels war der Tag „soooo unfassbar schön“.

Auf der Babyparty wurden dann unter anderem Lätzchen bemalt – laut Sarah Engels war der Tag „soooo unfassbar schön".