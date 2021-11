Sarah Engels überglücklich, weil DAS endlich passiert ist – „Besonderer Tag“

Im Leben von Sarah Engels ist aktuell einiges los – nach Hochzeit mit ihrem Julian erwartet die Ex-Frau von Pietro Lombardi noch in diesem Jahr ihr zweites Kind.

Die schwangere Sarah Engels hat ein echtes Highlight erlebt. (Archivfoto) Foto: imago images/Future Image

Doch das Baby mit ihrem zweiten Ehemann ist nicht die einzige Premiere für Sarah Engels in diesem Jahr. Denn für Sat.1 hat die 29-Jährige im Sommer einen Film gedreht, den sie jetzt erstmals sehen durfte.

Sarah Engels sieht ihren Film – „Ich bin so stolz“

Am Mittwoch meldete sich Sarah Engels aufgeregt bei ihren Instagram-Followern. „Heute ist ein ganz besonderer Tag, ich freue mich schon richtig darauf“, erzählt sie im Video.

Das ist Sarah Engels:

Sarah Engels wurde am 15. Oktober 1992 in Köln geboren

Als Zweitplatzierte der achten Staffel von „Deutschland sucht den Superstar“ wurde die Sängerin berühmt

Sarahs Familie mütterlicherseits stammt aus Italien

Von 2013 bis 2019 war Sarah mit Sänger Pietro Lombardi verheiratet – das Ex-Paar hat einen gemeinsamen Sohn namens Alessio

Seit dem 30. Mai 2021 ist Sarah mit dem ehemaligen Bonner SC-Spieler Julian Büscher verheiratet – das Paar nahm den Namen Engels an

Die beiden erwarten gerade ihr erstes gemeinsames Kind, eine Tochter

Denn gemeinsam mit Julian Engels ist die Mutter von Alessio auf dem Weg zu ihrem Management, um sich ihren ersten Film anzusehen. Im Mai und Juni stand die Kölnerin für den Sat.1-Film „Toni und Tom“ vor der Kamera, nahm ihre Fans fleißig mit hinter die Kulissen.

Nun ist das Werk also fertig, soll bald im TV ausgestrahlt werden – doch vorher darf Sarah offenbar einen Blick drauf werfen. Nach dem Film zeigt sie sich begeistert in ihrer Insta-Story: „Leute, ich bin so stolz.“

„Der Film ist so cool geworden. Es war so komisch sich selbst in so einer Rolle zu sehen.“ Bekanntermaßen sei die DSDS-Zweite von 2011 „total selbstkritisch“, aber der Film sei schon richtig cool – „und bleibt ein Leben lang eine schöne Erinnerung.“

Sarah Engels hat einen besonderen Wunsch

Jetzt kann die schwangere Sängerin es kaum noch abwarten, ihren fans zu verraten, wann ihr Leinwand-Debüt im Fernsehen läuft. „Ich bin richtig gespannt, was ihr sagen werdet.“

Sie selbst möchte versuchen, den Film auf DVD zu bekommen, „damit ich ihn später, wenn ich alt und grau bin, mir nochmal angucken kann.“ In dem heutigen Zeitalter dürfte das wohl kein Problem sein.

Vor einigen Tagen war Sarah Engels überhaupt nicht gut drauf. Ihre Schwangerschaft macht sie fast sprachlos. Alles dazu kannst du hier lesen.