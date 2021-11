Pietro Lombardi packt intime Details aus – Fiese Anspielung auf Ex Sarah Engels?

Seit Pietro Lombardi damals seine Beziehung zu Sarah Engels öffentlich führte, weckt sein Liebesleben enormes Interesse bei den Fans. Vor allem jetzt, da der Ex-DSDS-Star eigenen Aussagen nach Single ist, ist seine Fangemeinde daran interessiert, zu erfahren, wer das Herz von Pietro Lombardi wohl erobern könnte.

Was jetzt jedoch überraschend kommt: Der Sänger packt erstmals etwas Intimes über sein Sexleben aus – und gibt darüber hinaus noch etwas anderes preis. Ist das etwa eine Anspielung auf seine Exfrau Sarah Engels?

Pietro Lombardi packt intime Details aus

Damit rechnete wohl niemand. Klar: Seine Instagram-Follower stellen ihm öfter mal schlüpfrige Fragen, bislang hielt sich Pietro Lombardi aber eher bedeckt, wenn es um intime Details aus dem Schlafzimmer ging. Doch damit ist nun offenbar Schluss!

Pietro Lombardi verrät Details aus seinem Sexleben. Foto: IMAGO / STAR-MEDIA

Pietro Lombardi:

Pietro Lombardi wurde am 9. Juni 1992 in Karlsruhe geboren

Im Jahr 2011 wurde er zum Sieger von „Deutschland sucht den Superstar“ (DSDS) gewählt

Hier lernte er auch seine spätere Frau Sarah Engels kennen – das Paar heiratete im März 2013

Im Juni 2015 kam ihr Sohn Alessio zur Welt

2016 trennte sich das Paar

Die Ehe von Pietro und Sarah Lombardi wurde 2019 geschieden

Seitdem hatte er erst eine offizielle neue Freundin

Bei einem Frage-und-Antwort-Spiel macht es Pietro nun öffentlich: In seiner Instagram-Story fragt jemand, wie oft er Sex in einer Beziehung hätte. Seine Antwort:

„Schwer zu sagen. Die coolen Leute bzw. die Personen, die denken, sie wären cool, sagen jeden Tag. Ich sage, es ist mal so, mal so. Also wenn ich von mir ausgehe. Ich hatte in Beziehungen mal eine Woche jeden Tag Sex, aber es gab auch Wochen, in denen man keinen Sex hatte oder nur einmal.“ Ui! Ungewohnte Sex-Offenbarung von Pietro. Er stellt zudem klar: „In einer gesunden Beziehung sollte ein bis dreimal die Woche reichen.“

Pietro Lombardi: Anspielung auf Ex Sarah Engels?

Und dann fügt der 29-Jährige noch etwas hinzu, das auf seine Ex-Frau Sarah Engels bezogen sein könnte. Mit ihr hat er den sechsjährigen Sohn Alessio.

Pietro: „Wenn man Kinder hat, ist eh alles anders. Das verstehen aber nur die Paare, die Kinder haben und noch zusammen sind.“ Im Jahr 2015 kam Alessio zur Welt. War da also im Bett alles anders wegen Alessio? Die Trennung der beiden folgte nur ein Jahr später.

Sarah Engels erwartet mittlerweile Baby Nummer zwei. Allerdings nicht von Pietro, sondern von ihrem frisch angetrauten Ehemann Julian, mit dem sie aktuell mehr als glücklich zu sein scheint. Was Sarah aber momentan sehr zu schaffen macht, erfährst du hier >>> (jhe)