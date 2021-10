Pietro Lombardi gesteht: Er wünscht sich DAS – „Einfach das schönste Geschenk“

Dass Pietro Lombardi ein fürsorglicher Papa ist, zeigt der Musiker schon seit der Geburt seines Sohnes Alessio. Selbst in den schweren Zeiten der Trennung von Sarah Engels stand für den heute 29-Jährigen stets das Wohl des gemeinsamen Kindes im Vordergrund.

Der Satz, der aus der Trennungsphase von Pietro Lombardi und seiner Ex stammt: „Hauptsache Alessio geht's gut“ hat zynische Berühmtheit erlangt und ist schon so etwas wie ein Teil der deutschen Popkultur geworden.

Pietro Lombardi. Foto: IMAGO / Future Image

Pietro Lombardi teilt private Pläne

Nun macht Pietro auf Instagram ein Geständnis, das zeigt, wie sich der „DSDS“-Sieger in seiner Vaterrolle sieht. Dabei gesteht er auch, was er sich für die Zukunft wünscht.

Pietro Lombardi:

Pietro Lombardi wurde am 9. Juni 1992 in Karlsruhe geboren

Im Jahr 2011 wurde er zum Sieger von „Deutschland sucht den Superstar“ (DSDS) gewählt

Hier lernte er auch seine spätere Frau Sarah Engels kennen – das Paar heiratete im März 2013

Im Juni 2015 kam ihr Sohn Alessio zur Welt

Die Ehe von Pietro und Sarah Lombardi wurde 2019 geschieden

Seither hatte er erst eine offizielle neue Freundin

So schreibt der 29-Jährige zu einem Foto von Alessio und ihm in seinem neuesten Instagram-Post: „Respekt an alle Mamas dieser Welt. Heute sind wir mal zu dritt. Da Alessio schon 6 Jahre alt ist, habe ich schon vergessen, dass es nicht immer einfach ist, aber mir hat der heutige Tag ganz klar gezeigt, dass ich noch viel mehr Kinder möchte, weil es einfach das schönste Geschenk ist Papa oder Mama zu sein. Papa Sohn + Onkel Tag.“

Was für ein Geständnis. Pietro Lombardi wünscht sich also noch weitere Kinder! Wie viele es wohl einmal werden sollen, verrät er jedoch nicht.

Sohnemann Alessio wird demnächst schon zum ersten Mal ein großer Bruder. Mama Sarah Engels und ihr neuer Ehemann Julian Engels erwarten ihr erstes gemeinsames Kind. Die Rolle als älteres Geschwisterkind kann der Erstklässler dann schon einmal üben. Wenn Papa Pietro dann vielleicht noch für mehr Nachwuchs sorgt, ist er dann schon ein echter Profi. (cm)

Pietro Lombardi hatte kürzlich eine skurrile Situation auf der Straße erlebt. Darüber kommt er auch jetzt noch nicht hinweg. Was da los war, liest du hier >>>