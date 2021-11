Sarah Engels posiert im BH – bei diesem Detail machen Fans große Augen: „Wooow!“

Sarah Engels wird in Kürze ihre gemeinsame Tochter mit Julian Büscher auf die Welt bringen. Hochschwanger zeigt sie sich jetzt im BH. Das ruft durchwachsene Reaktionen hervor.

Die meisten Fans sind jedoch von Sarah Engels Auftritt im BH begeistert – und staunen über ein Detail nicht schlecht.

In einem neuen Video zeigt sich Sarah Engels hochschwanger im BH - die Fans machen große Augen. (Archivfoto) Foto: IMAGO / Eventpress

Sarah Engels und Julian Büscher lassen sich auch im 9. Monat nicht den Spaß verderben

Sängerin und Influencerin Sarah Engels trägt mittlerweile einen gigantischen Babybauch vor sich her. Wie sehr sich ihr Körper verändert hat, zeigt sie in ihrer aktuellen Insta-Story. Dort postete sie nun zwei Vergleichs-Fotos: Die linke Aufnahme zeigt Sarah Engels in Schwangerschaftswoche 14, die rechte fast sechs Monate später in Schwangerschaftswoche 37. Der Unterschied ist beachtlich.

Das ist Sarah Engels:

Sarah Engels wurde am 15. Oktober 1992 in Köln geboren

Als Zweitplatzierte der achten Staffel von „Deutschland sucht den Superstar“ wurde die Sängerin berühmt

Sarahs Familie mütterlicherseits stammt aus Italien

Von 2013 bis 2019 war Sarah mit Sänger Pietro Lombardi verheiratet – das Ex-Paar hat einen gemeinsamen Sohn namens Alessio

Seit dem 30. Mai 2021 ist Sarah mit dem ehemaligen Bonner SC-Spieler Julian Büscher verheiratet – das Paar nahm den Namen Engels an

Die beiden erwarten gerade ihr erstes gemeinsames Kind, eine Tochter

Während Sarah zu Beginn ihrer Schwangerschaft einen komplett flachen Bauch hatte – eine kleine Wölbung lässt sich bestenfalls bei genauem Hinsehen erkennen – ragt nun ein gigantischer Bauch in den Raum. Auch Sarahs Tattoo, das Alessios Baby-Fuß zeigt, ist mitgewachsen.

Julian Büscher will sich in Sarah Engels hineinversetzen und spielt den Schwangeren

Julian Büscher wird bald zum ersten Mal Vater - und nimmt seine neue Rolle sehr ernst. (Archivfoto) Foto: IMAGO / Herbert Bucco

Entstanden ist das Bild scheinbar in einem Aufwasch mit dem neusten Instagram-Reel, das Sarah Engels hochgeladen hat. Darin verpasst die Sängerin ihrem Mann Julian einen mit Hilfe von Klarsichtfolie und einem Medizinball eine Art Babykugel-Attrappe. Der muss dann alltägliche Aufgaben meistern – darunter das Anziehen von Socken, etwas vom Boden aufheben oder eine Intimrasur. Alles gar nicht so einfach, wenn man durch den XXL-Bauch nicht mal mehr die eigenen Füße sehen kann.

„Du hast einen wunderbaren Mann“, „Mega, das sollte jeder Mann mal austesten“ oder „Ihr habt echt einen guten und ähnlichen gemeinsamen Humor“, lauten nur einige der unzähligen positiven Reaktionen.

Doch das entscheidende Detail – nämlich welch enorme Ausmaße Sarahs Bauch mittlerweile angenommen hat, entgeht natürlich niemandem. „Sarah, dein Bauch ist schon schön nach unten, das heißt, […] bald kommt [das] Baby Girl“ oder „Wooow, was ein Bauch!“, schreiben die Fans.

Auch wir staunen angesichts der XXL-Kugel nicht schlecht! Dass Sarah Engels und Julian Büschers erstes gemeinsames Kind auf die Welt kommt, könnte tatsächlich nur noch eine Frage von wenigen Tagen sein!

