Sarah Engels und Julian treffen kurz vor der Geburt eine schwere Entscheidung: „Fühle mich unwohl“

Lange wird es nicht mehr dauern, bis das erste gemeinsame Kind von Sängerin Sarah Engels und Fußballer Julian Büscher auf die Welt kommt. Der neue Lebensabschnitt erfordert jedoch einige Kompromisse. Eine Veränderung fällt dem Paar kurz vor der Geburt besonders schwer.

Sarah Engels kann es kaum erwarten, ihre Tochter endlich in den Armen zu halten. Dafür gibt sie nun etwas auf, was ihr eigentlich wichtig ist!

Sarah Engels und Julian tauschen die Seiten

Auf Instagram nimmt Sarah Lombardi, lange bekannt unter dem Namen Sarah Lombardi, ihre Follower mit durch ihren bunten Alltag. Besonders in der heißen Phase kurz vor der Geburt erlebt die Sängerin viel Spannendes. Werdende Mamas kennen das straffe Programm, das in den letzten Tagen und Wochen vor einer Geburt auf dem Programm steht. Baby-Sachen besorgen, den Alltag trotz dicker Kugel meistern und sich mental auf die neue Situation einstellen – all das erlebt auch Sarah Engels momentan. Ihr Mann Julian ist dabei immer an ihrer Seite und unterstützt sie nach Kräften.

Sarah Engels kann die Geburt ihrer Tochter kaum erwarten. Foto: IMAGO / Future Image

-------------------------------------

Das ist Sarah Engels:

Sarah Engels wurde am 15. Oktober 1992 in Köln geboren

Als Zweitplatzierte der achten Staffel von „Deutschland sucht den Superstar“ wurde die Sängerin berühmt

Sarahs Familie mütterlicherseits stammt aus Italien

Von 2013 bis 2019 war Sarah mit Sänger Pietro Lombardi verheiratet – das Ex-Paar hat einen gemeinsamen Sohn namens Alessio

Seit dem 30. Mai 2021 ist Sarah mit dem ehemaligen Bonner SC-Spieler Julian Büscher verheiratet – das Paar nahm den Namen Engels an

Die beiden erwarten gerade ihr erstes gemeinsames Kind, eine Tochter

----------------------------------------

Bei einer Sache kann er jedoch nicht helfen. „Ich hab ehrlich gesagt richtig schlecht geschlafen, weil… wir mussten Seiten tauschen im Bett“, verrät Sarah auf Instagram. Die Müdigkeit ist ihr dabei ins Gesicht geschrieben. „Das ist für mich echt ne richtige Herausforderung. Aber das macht nur Sinn, weil, wenn die Kleine kommt, das Babybett passt nicht auf die andere Seite, deswegen MUSSTEN wir Seiten tauschen“, erklärt sie.

Sarah Engels opfert für ihre kleine Tochter schon vor der Geburt ihren Schlaf

Wie hart die Entscheidung für Sarah Engels war und wie schwer ihr die Umstellung fällt, beweist ein Video, das Julian nachts von Sarah aufgenommen hat. In dem Clip ist aufgrund der Dunkelheit im Zimmer nicht viel zu erkennen, aber man hört Sarah ganz deutlich: „Ich muss mich erstmal hier zurechtfinden“, sagt sie mit fast weinerlicher Stimme. „Meinst du, du schaffst es?“, will Julian wissen. „Ich fühle mich unwohl“, flüstert Sarah Engels hilflos.

Sie sei ein Gewohnheitsmensch, erklärt Sarah. Nun hofft sie, sich nach Jahren auf der Bettseite, die sich für sie richtig anfühlt, umstellen zu können.

----------------------------------------

Mehr zu Sarah Engels:

Sarah Engels posiert im BH – bei diesem Detail machen Fans große Augen: „Wooow!“

Sarah Engels: Nach Drama um Sohn Alessio geht die Sängerin jetzt diesen Schritt

Sarah Engels überglücklich, weil DAS endlich passiert ist – „Besonderer Tag“

Sarah Engels ist in Paris: Dann passiert es – „Weiß jetzt schon, wie das endet!!!“

----------------------------------------

Wir drücken ihr die Daumen – schließlich ist eine gesunde Mütze Schlaf gerade für werdende Mamas essenziell. (alp)

>>> Warum Sarah Engels' Familie kurz vor der Geburt in großer Sorge um die Sängerin ist, erfährst du hier <<<