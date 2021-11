Lena Meyer-Landrut macht es öffentlich: „Bin gerade so happy“

Lange hatten ihre Fans darauf gewartet: Als Lena Meyer-Landrut Anfang des Jahres mit neuem Instagram-Auftritt und neuer Musik überraschte, flippten ihre Fans aus. Für sie war es eines der wichtigsten Comebacks. Seitdem können sie sich wieder regelmäßig über neuen Content von Lena Meyer-Landrut freuen.

Jetzt macht die ehemalige „The Voice Kids“-Jurorin ausnahmsweise mal ein privates Geständnis. Und so viel sei schon mal verraten: Sie ist sehr glücklich.

Lena Meyer-Landrut teilt es mit ihren Fans: „Bin gerade so happy“

Lena Meyer-Landrut ist gerade sehr glücklich. Und das aus gutem Grund. Foto: picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild | Jens Kalaene

Mit neuer Musik folgte auch irgendwann der neue Look. Seit ein paar Wochen trägt die gebürtige Hannoveranerin ihre schulterlangen Haare mit Pony. Und genau zu diesem Thema verrät sie nun in ihrer Instagram-Story auch:

„Bin by the way gerade auch so happy”, erzählt Lena Meyer-Landrut stolz, während sie im Auto sitzt. Und zeigt schließlich auf ihre volle Haarpracht: „Das sind alles meine Haare. Sie sind so mega nachgewachsen und gar nicht mehr so dünn wie noch vor zwei Jahren (wegen so oft Extensions rein und raus). In case someone cares.“ NATÜRLICH kümmern sich ihre Fans darum.

Das ist Lena Meyer-Landrut:

Lena Johanna Therese Meyer-Landrut wurde am 23. Mai 1991 in Hannover geboren

Mit 18 Jahren wurde sie von TV-Star Stefan Raab entdeckt

Am 29. Mai 2010 gewann sie mit ihrem Song „Satellite“ den Eurovision Song Contest

Ein Jahr später versuchte sie erneut ihr Glück, ihre Bemühungen mit einem neuen Song blieben aber leider ohne Erfolg

Neben der Musik arbeitet Lena auch als Model und Synchronsprecherin

Von 2013 bis 2016 war sie als Coach in in der Castingshow „The Voice Kids“ zu sehen, unter anderem neben Mark Forster

2022 kehrt sie als Jurorin bei „The Voice Kids“ zurück

Schließlich flippten die ja bereits aus, als Lena ihnen vor circa zehn Wochen den neuen Pony-Look präsentierte. „Wow steht dir“ oder „Hübsche Lena“ waren nur einige der Kommentare ihrer Follower.

Im kommenden Jahr können ihre Anhänger die 30-Jährige mit natürlichem Haar ohne Extensions dann wieder im Fernsehen sehen. Erst kürzlich wurde von Sat.1 offiziell bestätigt, dass sie wieder in die Castingshow „The Voice Kids“ als Jurorin zurückkehrt. Dort saß sie zuvor bereits unter anderem neben Mark Forster im Jurorentream.

