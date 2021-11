Lena Meyer-Landrut teilt privaten Moment – „Date Night“

Lena Meyer-Landrut teilt nun einen Moment mit ihren Fans, den diese nicht häufig zu Gesicht bekommen. Ein Moment aus ihrem Leben abseits der Musik und TV-Shows.

Denn Lena Meyer-Landrut zeigt sich am Freitagabend ungewöhnlich privat beim Dinner. Kurzum: Die Sängerin hat ein „Date“. Mit wem wohl?

Lena Meyer-Landrut zeigt privaten Moment beim Date

Lena Meyer-Landrut zeigt sich privat beim Date (Archivbild). Foto: IMAGO / Future Image

So zumindest bezeichnet es die Sängerin selbst in ihrer Instagram-Story. Darin zu sehen ist sie zunächst auf dem Weg zu ihrer Verabredeung. Macht im Fahrstuhl ein Selfie von sich und ihrem Outfit: Jeans, schwarzes Oberteil, beigefarbener oversized Mantel und zierliche Goldkette. Die Haare hat Lena zu einem lockeren Dutt zusammengebunden. Wie es scheint, ist das Dinner-Date eher casual.

Das ist Lena Meyer-Landrut:

Lena Johanna Therese Meyer-Landrut wurde am 23. Mai 1991 in Hannover geboren

Mit 18 Jahren wurde sie von TV-Star Stefan Raab entdeckt

Am 29. Mai 2010 gewann sie mit ihrem Song „Satellite“ den Eurovision Song Contest

Ein Jahr später versuchte sie erneut ihr Glück, ihre Bemühungen mit einem neuen Song blieben aber leider ohne Erfolg

Neben der Musik arbeitet Lena auch als Model und Synchronsprecherin

Von 2013 bis 2016 war sie als Coach in in der Castingshow „The Voice Kids“ zu sehen, unter anderem neben Mark Forster

2022 kehrt sie als Jurorin in der Sat.1-Show „The Voice Kids“ zurück

Lena Meyer-Landrut: „It’s a Date Night“

Und tatsächlich: Das nächste Bild zeigt die 30-Jährige zusammen mit einer Freundin locker am Tisch im Restaurant – schmunzelnd blicken die beiden Frauen in die Kamera, halten ihre Gläser hoch. „It’s a Date Night“ schreibt Lena Meyer-Landrut zu dem Schnappschuss in ihrer Instagram-Story. Sieht ganz so aus, als sei der Mädelsabend spaßig gewesen.

Spaßig geht es für Lena bald auch wieder vor der Kamera zu. Die einstige ESC-Gewinnerin bestätigte bereits offiziell, in der kommenden Staffel von „The Voice Kids“ (Sat.1) nach kurzzeitiger Pause wieder mit von der Partie zu sein. Dort saß sie unter anderem schon mit Mark Forster in der Jury. In der neuen Staffel trifft sie aber nicht auf Mark, der in der aktuellen „The Voice of Germany“-Staffel Coach ist, sondern auf die Kollegen Wincent Weiss, Alvaro Soler, Michi Beck und Smudo.

Starten soll die zehnte Staffel 2022. Bis dahin kann Lena Meyer-Landrut sicher noch so einige „Date Nights“ wie jetzt genießen.

