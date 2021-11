Bochum: Versuchtes Tötungsdelikt! Mann sticht auf 19-Jährigen ein

Bochum. Schreckliches Verbrechen in Bochum!

Am Montag ist es gegen 14.30 Uhr in Bochum am Kurt-Schumacher-Platz zu einer völligen Eskalation gekommen. Zwei junge Männer (26 und 19 Jahre alt) hatten einen Streit, der Ältere soll seinem Kontrahenten mit einem Messer zwei Stichverletzungen zugefügt haben.

Bochum: Versuchtes Tötungsdelikt am Bahnhof! Mann sticht auf 19-Jährigen ein

Laut Polizei Bochum ist nach aktuellen Stand ein spontaner Streit ohne Vorbeziehung der Auslöser gewesen. Das Opfer hat schwere Verletzungen erlitten, ist sofort in ein Krankenhaus eingeliefert worden.

Die Polizei Bochum hat einen mutmaßlichen Messerstecher ermittelt. (Symbolfoto) Foto: IMAGO / Fotostand

Glücklicherweise hatte er nicht unter Lebensgefahr gestanden. Doch zum Tatzeitpunkt ist noch unklar gewesen, wer der Täter gewesen sein könnte. Jetzt der Durchbruch: Die Polizei hat einen Tatverdächtigen ermittelt.

Das ist die Stadt Bochum:

erste urkundliche Erwähnung im Jahr 890

mit rund 365.000 Einwohnern (Stand: Dezember 2020) die sechstgrößte Stadt in NRW

besitzt sechs Stadtbezirke

Sehenswürdigkeiten unter anderen: Deutsches Bergbau-Museum, Kemnader See, Eisenbahnmuseum

Oberbürgermeister ist Thomas Eiskirch (SPD)

Bochum: Staatsanwalt beantragt U-Haft für Messerstecher

Eine Mordkommission der Polizei Bochum hat gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft die Ermittlungen aufgenommen.

Die Staatsanwaltschaft hat zudem einen Untersuchungshaftbefehl beantragt.

Die Ermittlungen werden fortgesetzt. (mg)