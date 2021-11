Bochum: Du willst schnell Weihnachtsgeschenke bestellen? So kommen sie wahrscheinlich noch am selben Tag schon bei dir an!

Bochum. Obwohl Weihnachten jedes Jahr am selben Tag stattfindet, ist der Stress um die Geschenke kurz vor dem großen Fest riesig. So langsam macht sich die Jagd auf die besten Überraschungen auch in Bochum bemerkbar.

Wegen Corona und zusätzlichen Problemen in den Lieferketten ist das in diesem Jahr allerdings gar nicht so einfach. Für die Menschen in Bochum gibt es allerdings einen Trick, wie die Geschenke doch noch pünktlich eintreffen.

Bochum: Kurz vor der Weihnachtszeit wird es ungemütlich

„It´s the most wonderful time of the year!“ Besonders nach den Strapazen der letzten Monate sehnen sich viele Menschen nach besinnlichen Feiertagen im Kreis der Familie. Auch Geschenke für und von den Liebsten dürfen dabei nicht fehlen.

+++ Aldi: Kundin sucht Weihnachtsdeko – die Antwort des Discounters überrascht +++

Allerdings schießen nun kurz vor der Weihnachtszeit die Inzidenzen in die Höhe. Auch in Bochum drängt sich die Pandemie wieder in den Alltag der Einwohner. Wer sich bei den steigenden Infektionsraten und der generell sehr angespannten Lage nicht in das Getümmel der Bochumer Innenstadt begeben möchte, kann das Weihnachtshopping ganz bequem von Zuhause aus erledigen.

Die Stadt Bochum führt einen eigenen Lieferservice ein. (Achivbild) Foto: IMAGO / Jochen Tack

Gemeint sind nicht etwa Amazon und Co., sondern der brandneue Lieferservice der Stadt Bochum. „Zahlreiche Bochumer Unternehmen aus der Innenstadt machen mit und verschicken ihre Waren über Bochum bringt's. Garantiert virenfrei, kein Schlangestehen, kein "Click & Meet", kein Test und keine Maske nötig. Schau in unser Händlerverzeichnis und finde heraus, ob Deine Bochumer Lieblingsgeschäfte dabei sind“, erklärt die Stadt.

---------------------

Mehr aus Bochum:

Bochum: Verkaufsoffener Sonntag in Vorweihnachtszeit – Anwohner schimpfen! „Die spinnen doch"

Bochum: Homosexueller „Voll verschossen“-Kandidat hätte gerne mal was mit einer Frau

Bochum: Unfall an der Ruhr-Uni! Arbeiter stürzt Abhang hinab – Feuerwehreinsatz!

---------------------

Bochum: Service ist lokal und umweltfreundlich

So sollen vor allem die lokalen Händler unterstützt werden. Für die Kunden ist allerdings auch einiges drin. Die Zustellung erfolgt nämlich in den meisten Fällen noch am selben Tag oder spätestens nach zwei Tagen.

Durch den Einsatz einer elektrischen Lieferflotte ist der Service sogar umweltfreundlich. Die Feiertage können also kommen! (neb)