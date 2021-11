Unfall an der Ruhr-Universität Bochum! Ein Arbeiter wurde verletzt.

Bochum: Unfall an der Ruhr-Uni! Arbeiter stürzt Abhang hinab – Feuerwehreinsatz!

Bochum. An der Ruhr-Universität in Bochum kam es am Dienstag zu einem Arbeitsunfall!

Gegen 9 Uhr wurde am Morgen der Rettungsdienst gerufen, weil ein Arbeiter in der Peripherie des Unicampus in Bochum einen Abhang hinuntergestürzt war.

Bochum: Arbeitsunfall am Campus! Mann stürzt in die Tiefe

Wie die Feuerwehr berichtet nahm der Mann gerade dort Rodungsarbeiten vor und stürzte dabei den Abhang hinunter. Alleine konnte er sich nicht mehr befreien, da sich der Arbeiter bei dem Sturz schwerer Verletzungen zuzog.

Die Feuerwehr und ein Notarzt wurde hinzugerufen und erkannten umgehend, dass eine schonende Bergung aufgrund des dichtbewachsenen Geländes schwierig werden würde. Mit einer Korbtrage zogen sie den Verletzten schlußendlich wieder hinauf.

-------------------

Das ist die Stadt Bochum:

erste urkundliche Erwähnung im Jahr 890

mit 365.587 Einwohnern (Stand: Dezember 2019) die sechstgrößte Stadt in NRW

besitzt sechs Stadtbezirke

Sehenswürdigkeiten unter anderen: Deutsches Bergbau-Museum, Kemnader See, Eisenbahnmuseum

Oberbürgermeister ist Thomas Eiskirch (SPD)

--------------------

Bochum: Arbeiter wird bei Unfall an der RUB schwer verletzt

In Begleitung eines Notarztes wurde er in eine Klinik transportiert. Insgesamt waren 12 Einsatzkräfte vor Ort. Bei dem Einsatz gegen 10.15 UHr waren insgesamt 12 Feuerwehrleute im Einsatz.

------------------

