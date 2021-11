Essen vs. Bochum - Der ultimative Städtevergleich

Bochum: Fiese Aktion am Weihnachtsmarkt – jetzt ermittelt die Polizei

Bochum. Was für eine fiese Aktion auf dem Weihnachtsmarkt in Bochum! Was sich die Beteiligten wohl dabei gedacht haben?

Entspannt einen Glühwein trinken, gemütlich mit Familie und Freunden durch die Fußgängerzone schlendern, dabei den Duft von gebrannten Mandeln in der Nase – für viele gehört ein Besuch auf dem Weihnachtsmarkt zur kalten Jahreszeit einfach dazu. Aber was jetzt in Bochum passiert ist, ist wirklich nicht schön.

Auf dem Weihnachtsmarkt in Bochum kam es zu einer fiesen Attacke (Symbolfoto). Foto: IMAGO / Rupert Oberhäuser

Bochum: Fiese Aktion auf dem Weihnachtsmarkt

Dort hat es auf dem Weihnachtsmarkt mehrere Sachbeschädigungen durch Graffiti gegeben. Das Kriminalkommissariat bittet um Hinweise.

--------------------

Das ist die Stadt Bochum:

erste urkundliche Erwähnung im Jahr 890

mit 365.587 Einwohnern (Stand: Dezember 2019) die sechstgrößte Stadt in NRW

besitzt sechs Stadtbezirke

Sehenswürdigkeiten unter anderen: Deutsches Bergbau-Museum, Kemnader See, Eisenbahnmuseum

Oberbürgermeister ist Thomas Eiskirch (SPD)

---------------------

Bochum: Weihnachtsmarkt-Buden wurden mit Farbe beschmiert

Am vergangenen Wochenende haben Unbekannte in der Nacht von Samstag auf Sonntag zwischen 19 und 9 Uhr mindestens vier Markthütten auf der Huestraße mit blauer Farbe beschmiert.

-----------------

-----------------------

Bochum: Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen

Das zuständige Kriminalkommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen. Hast du etwas Verdächtiges beobachtet? Dann melde dich unter der Telefonnummer 0234 909-8105 (-4441 außerhalb der Bürozeiten).

