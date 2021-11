Ruhr Park Bochum: Neueröffnung kurz vor Weihnachten! Das erwartet dich im neuesten Shop des Einkaufszentrums

Der Ruhrpark in Bochum ist über die Grenzen der Stadt hinaus bekannt. Wir haben im Video einige Daten und Fakten zusammengetragen, die du bisher aber sicher noch nicht gehört hast.

Bochum. Shopping-Fans aufgepasst! Im Ruhr Park Bochum eröffnet ein neuer Laden.

Pünktlich zur Weihnachtszeit können sich Besucher im Ruhr Park Bochum über frischen Wind aus Hamburg freuen und vielleicht ein Weihnachtsgeschenk für ihre Liebsten abstauben.

Ruhr Park Bochum: Neueröffnung kurz vor Weihnachten. Foto: IMAGO / Agentur 54 Grad

Ruhr Park Bochum: Neueröffnung! Das erwartet dich

Mit „Lascana“ eröffnet in dieser Woche eine Tochter der Otto Group einen neuen Shop im größten Open-Air-Shopping-Center Deutschlands.

Es ist bereits der 26. Store, den Lascane in Deutschland eröffnet. Dort erwartet dich eine große Auswahl an Unterwäsche, Schlafanzügen und kuscheliger Bekleidung für Zuhause. Ab Frühjahr 2022 soll es dann auch Bademode geben, kündigte das Unternehmen an.

Die Lascana-Show auf der Berliner Fashion Week. (Archivbild) Foto: Gerald Matzka / dpa

Das ist die Stadt Bochum:

erste urkundliche Erwähnung im Jahr 890

mit 365.587 Einwohnern (Stand: Dezember 2019) die sechstgrößte Stadt in NRW

besitzt sechs Stadtbezirke

Sehenswürdigkeiten unter anderen: Deutsches Bergbau-Museum, Kemnader See, Eisenbahnmuseum

Oberbürgermeister ist Thomas Eiskirch (SPD)

Darauf setzt der neue Shop im Ruhr Park Bochum

Lascana baut mit der Shop-Eröffnung im Ruhr Park Bochum seinen stationären Handel bewusst aus.

Der Vorteil gegenüber dem Online-Shopping: Produkte zum Anfassen, Anproben in der Umkleidekabine und: Fachkundige Store-Mitarbeiter sollen die Kunden hier hinsichtlich Größen, Passform und „Style-beratung“ individuell beraten können.

Dazu bietet das Unternehmen Kunden persönliche Beratungstermine an, die sie vor ihrem Besuch online beim Lacana Storefinder buchen können.

„Es hat sich gezeigt, dass es sich im stationären Handel auszahlt, immer wieder neue Wege in der Storegestaltung zu gehen und auf innovative Konzepte zu setzen“, sagt LASCANA Mitgeschäftsführer Olaf Koopmann.

Eine Bereicherung für den Ruhr Park Bochum ist der neue Shop allemal. (ak)