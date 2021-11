Bochum: Schwuler „Voll verschossen“-Kandidat hätte gerne mal was mit einer Frau – „Sehr zungenfertig“

In der neuen Datingshow „Voll verschossen“ mit Ralf Schmitz wird Tacheles geredet! Auch in Folge 2 wird es wieder heißt hergehen. Kann Kandidat Giuseppe aus Bochum mit DIESEN skurrilen Funfacts von sich überzeugen?

Der junge Mann aus Bochum, der in „Voll verschossen“ Single Miguel für sich gewinnen möchte, geht nämlich mit pikanten Infos über sich an den Start.

Und da ist er auch schon: Bochumer "Voll verschossen"-Kandidat Giuseppe! Foto: Sat.1

„Voll verschossen“ (Sat.1): Kandidat aus Bochum nimmt kein Blatt vor den Mund

Die neue Sat.1-Datingshow „Voll verschossen“ will mit einem neuen Konzept überzeugen. „Tinder mit Tiefgang“ sozusagen, wie Moderator Ralf Schmitz es in der ersten Folge nannte. In der Sendung bekommen Single-Kandidatinnen und Kandidaten fünf datingwillige Männer oder Frauen präsentiert. Ihre Wahl sollen sie jedoch nicht allein anhand von Äußerlichkeiten treffen, sondern aufgrund der inneren Werten bzw. Informationen, die sie über ihre Bewerber*innen erhalten. Das Problem: Sie wissen überhaupt nicht, welche Kandidat*innen sich hinter den Eigenschaften verbergen, die ihnen enthüllt werden.

Moderator Ralf Schmitz ist überzeugt, dass sich seine Show so von allem bisher Dagewesenen unterscheidet. Folge 1 der Sendungen hinterließ bei den Zuschauern und Zuschauerinnen bereits einen bleibenden Eindruck. Nun geht am Freitag, 19.11 um 22:30 Uhr die zweite Folge an den Start. Mit von der Partie: Ein Kandidat aus Bochum.

„Voll verschossen“ (Sat.1): Kandidat Giuseppe ist „zungenfertig“ und muss „immer rechts stehen oder sitzen“

Der 23-jährige Giuseppe arbeitet als Teamleiter im Gesundheitsamt. Doch welcher der skurrilen Fakten, die Single Miguel gleich beim ersten Date über die teilnehmenden Männer erfährt gehört zu Giuseppe? „Ich glaube zu 100% an Sternzeichen“, „Intimitäten in der Öffentlichkeit gehen für mich gar nicht“, „ich bin sehr zungenfertig“, „ich hätte gerne mal Sex im Keller“, „ich habe 13 Jahre lang Cheerleading gemacht“?

Ein Foto aus der Sendung, das unserer Reaktion schon vorab zur Verfügung gestellt wurde, scheint die Antwort zu verraten:

Giuseppe aus Bochum will Single Miguel mit diesen Fakten über sich von seinen Qualiäten überzeugen. Foto: Sat.1

„Glaubt zu 100% an Sternzeichen“ und „Ist sehr zungenfertig“ leuchtet hinter dem Bochumer auf.

Doch eine Information erscheint besonders brisant: „Hätte gerne mal was mit einer Frau“. Ob Single Miguel mit so viel sexueller Experimentierfreudigkeit einverstanden ist, erfährst du am 19. November auf Sat.1. Ab 22.30 Uhr läuft dort Folge 2 von „Voll verschossen“. (alp)

