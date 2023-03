Bochum: Rätsel um Blut-Bahn – Hubschrauber-Einsatz

Ein mutmaßlicher Unfall auf einer Bahnstrecke in Bochum! Am Sonntagabend (5. März) hat ein Lokführer Alarm geschlagen. Gegen 18 Uhr rief er die Feuerwehr Bochum zur Bahnstrecke in der Nähe der Harpener Straße – unweit der Innenstadt.

+++ Bochum: Zahlreiche Straßen bleiben monatelang nachts gesperrt – der Grund ist ernst +++

Nach Informationen von DER WESTEN war der Lokführer ganz außer sich, er hätte womöglich eine Person angefahren. Tatsächlich fanden die Einsatzkräfte Blut an der Lok. Doch von einem Unfallopfer fehlte jede Spur.

Bochum: Feuerwehr sucht verletzte Person

Der Lokführer berichtete, er habe womöglich eine Person mit dem Zug erfasst. In direkter Nähe war jedoch keine verletzte Person zu sehen. Die Blutspuren an der Lok erwiesen sich nach einem Schnelltest als menschliches Blut, wie eine Polizeisprecherin gegenüber DER WESTEN bestätigte.

+++ Bochum: Anwohner machen rätselhafte Entdeckung an Bäumen – „Als ob da jemand Götterspeise hingekippt hat“ +++

Daraufhin hat die Feuerwehr gemeinsam mit der Polizei am Abend das Gebiet rund um die Gleise in Bochum abgesucht. Dabei kam unter anderem ein Hubschrauber der Bundespolizei zum Einsatz. Spürhunde unterstützten die Einsatzkräfte.

Auf einer Bahnstrecke in Bochum könnte eine Person von einem Zug erfasst worden sein. Foto: Justin Brosch

Suche in Bochum bisher erfolglos

Bis in die späten Abendstunden hätten die Einsatzkräfte der Polizei und Feuerwehr allerdings niemanden entdeckt. In der Dunkelheit sei die Suche dann erfolglos abgebrochen worden. Sie soll im Laufe des Montags fortgesetzt werden, so die Polizeisprecherin.

Mehr Meldungen:

Am Vorabend hieß es, dass die betroffene Person nicht nicht unbedingt schwer verletzt sein müsse. Sie könnten auch lediglich gestreift worden und danach weggelaufen sein. Die Ermittlungen in dem Fall dauern an.