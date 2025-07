Streit in Herne eskaliert ++ Mann (37) mitten in der Nacht getötet

Brutales Verbrechen in der Nacht auf Donnerstag (3. Juli) in Herne. Wie die Polizei Bochum mitteilt, ist ein Mann (37) in den frühen Morgenstunden in seiner eigenen Wohnung getötet worden.

Der mutmaßliche Täter (55) wählte danach gegen 1.05 Uhr selbst den Notruf und gab zu, den 37-Jährigen getötet zu haben. Eine Mordkommission hat nun die Ermittlungen zu dem Tötungsdelikt aufgenommen.

Polizei ermittelt nach Tötungsdelikt in Herne

Was ist in der Wohnung an der Altenhöfener Straße in Herne passiert? Dem Tatverdächtigen zufolge sind die beiden Männer in der Nacht aneinander geraten. Dem 55-Jährigen müssen dabei alle Sicherungen durchgebrannt sein. Im Streit soll der Mann seinen Bekannten umgebracht haben.

Polizei und Rettungsdienst eilten nach dem Anruf zum Tatort, stießen da auf den leblosen Körper des 37-Jährigen. Ein Notarzt konnte nur noch den Tod des Herners feststellen.

Der mutmaßliche Täter ließ sich vor Ort widerstandslos festnehmen. Die Ermittlungen zu den Hintergründen des Tötungsdelikts stehen noch am Anfang.