Bochum: Anwohner machen rätselhafte Entdeckung an Bäumen – „Als ob da jemand Götterspeise hingekippt hat“

Diese Entdeckung in Bochum hat bei den Anwohnern Fragen aufgeworfen. Dabei geht es um Bäume, an deinen ein mysteriöser Schleim entdeckt wurde.

Erst wurde nur in einem Stadtteil von Bochum über die Entdeckung berichtet, dann folgten auch noch andere Stadtteile. Doch was steckt hinter dem Schleim? Das erfährst du in dem folgenden Artikel.

Bochum: Anwohner machen rätselhafte Entdeckung

Bei einem Spaziergang durch das eigene Viertel kann an schon mal Neues entdecken. Doch in diesem Fall sorgte eine Entdeckung für Verwunderung und stellte die Anwohner vor ein Rätsel. Im Mittelpunkt standen Bäume – genauer die Erde um die Bäume. Meist ist diese trocken oder nass, doch hier war das anders. Sie war nämlich schleimig. Zuerst wurde das Phänomen im Bochumer Stadtteil Sundern entdeckt, später auch noch in anderen Vierteln.

Das Rätsel um den Schleim in Bochum wurde gelöst. Foto: Gero Helm / FUNKE Foto Services.

Gleich mehreren Anwohnern war der Schleim aufgefallen, berichtet die „WAZ„. „Als ob da jemand Götterspeise hingekippt hat, die einfach vor sich hin wächst. Es riecht auch, wenn man ein bisschen näher dran geht“, hieß es beispielsweise. Doch was ist mit dem Schleim auf sich hatte, war zuerst unklar. Könnte er sogar gefährlich sein?

Jetzt ist endgültig geklärt, was es damit auf sich hat.

Das steckt hinter dem Schleim an Bäumen in Bochum

Wie die Stadt Bochum gegenüber der „WAZ“ angab, handelt es sich bei dem Schleim um sogenannten „Zuschlagstoff“. Dieses Granulat soll zur Wasserspeicherung für die Pflanzen verwendet werden. Der Stoff wurde bei der Verpflanzung der Bäume in die Erde gegeben. „Dieses Granulat kann 300 mal mehr Wasser im Pflanzbeet speichern und 1:1 wieder an den Baum abgeben“, erklärt die Stadt.

Der Schleim entstand dadurch, dass Regenwasser auf das Granulat in dem Boden traf. Er gelang dann an die Oberfläche und wurde deswegen von den Anwohnern entdeckt. Diese können nun also aufatmen und müssen sich keine Sorgen wegen des Schleims machen. Immerhin dient er ja einem guten Zweck. Warum die Stadt Bochum aktuell das Granulat testet, erfährst du bei der „WAZ„.