Ruhrgebiet: Anwohner mit grausamer Entdeckung – Vierbeiner in Altkleider-Container entsorgt!

Auch jetzt, kurz vor den Weihnachtstagen, ist es fast täglich bittere Realität, dass immer wieder Tiere im Ruhrgebiet ausgesetzt werden. Dabei sind den Haltern scheinbar keine Grenzen gesetzt, was die Wahl des Ortes angeht, an dem sie ihren Vierbeiner zurücklassen.

Immer wieder landen Hunde, Katzen und Co. so etwa auf offener Straße oder vor der Tür der Tierheime. Manche von ihnen werden sogar ganz ungeschützt den Witterungen ausgesetzt. Doch ein Unbekannter scheint sein Tier jetzt im wahrsten Sinne des Wortes entsorgt zu haben. Denn ausgerechnet im Altkleidercontainer machte ein Anwohner aus Herne im Ruhrgebiet jetzt eine erschreckende Entdeckung.

Ruhrgebiet: Polizei muss ausrücken

Am Donnerstagabend (21. Dezember) mussten Einsatzkräfte der Polizei in Herne zu einem Einsatz ausrücken, den sie so wohl nicht aller Tage erleben. Ein Anwohner hatte sich gegen 20 Uhr bei den Beamten gemeldet, weil er in einem Altkleidercontainer an der Rottbruchstraße etwas Unglaubliches entdeckt hatte. Als er seine Kleidung entsorgen wollte, blickte ihm aus dem Container auf einmal ein Meerschweinchen entgegen!

Die Beamten rückten umgehend an, um den lebenden Nager aus seiner Notlage zu befreien. Doch vor Ort eingetroffen, hatte ihn der Anwohner bereits aus dem Altkleidercontainer gerettet. Und der äußerte gegenüber den Polizisten einen schrecklichen Verdacht.

Ruhrgebiet: Anwohner ist entsetzt!

„Das Meerschweinchen wurde wohl von einem unbekannten Täter entsorgt. Das ist so, so, so gemein …“, vermerkten die Beamten in ihrem Einsatzprotokoll. Doch ob diese Geschichte der Wahrheit entspricht, das kann mit Sicherheit nur der Nager selbst beurteilen.

Die Polizei aus der Ruhrgebiets-City konnte das Meerschweinchen aus dem Altkleidercontainer retten. Foto: Polizei Herne

Für den flauschigen Vierbeiner nahm die Rettung aber ein erfolgreiches Ende. Von der Polizeiwache ging es direkt zum Tierschutz. Bleibt zu hoffen, dass das niedliche Meerschweinchen seinen Schock in der Pflege der Tierschützer schnell überwinden kann.