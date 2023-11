Bochum: Lauter Knall reißt Anwohner aus dem Schlaf – sie rufen sofort die Polizei

Am Wochenende ganz entspannt ausschlafen – daraus wurde für einige Anwohner in Bochum-Hofstede leider nichts.

In der Nacht von Freitag (17. November) auf Samstag (18. November), gegen 3 Uhr nachts, riss ein lauter Knall plötzlich mehrere Menschen in Bochum aus dem Schlaf. Die Polizei erhielt umgehend eine ganze Reihe von Notrufen. Was war geschehen?

Bochum: Plötzlich knallt es mitten in der Nacht

Es war punkt 2.58 Uhr in der Nacht auf Samstag (18. November), als das Notruf-Telefon bei der Polizei plötzlich nicht mehr still stehen wollte. Im Stadtteil Hofstede hatten Anwohner einen extrem lauten Knall gehört – der sie derart beunruhigte, dass sie sich sofort zum Telefon begaben.

Das könnte dich auch interessieren: Bochum verkündet neues Verbot in der City – so reagieren die Nachbarstädte

Die Beamten nahmen sofort die Ermittlungen auf – und fanden schließlich zwischen der B226 und der Straße Marmelshagen ein beschädigtes Auto vor. Der Heckbereich war demoliert – allem Anschein nach durch einen pyrotechnischen Gegenstand, der wohl auch für den lauten Knall verursacht wurde. Die Polizei schätzt den Schaden auf mehrere Tausend Euro.

Jetzt kostenlos die wichtigsten News von DER WESTEN auf dein Handy. DER WESTEN auf WhatsApp

Nun suchen die Beamten nach Hinweisen auf mögliche Verdächtige. Doch es ist nicht das erste Mal, dass in den letzten Tagen laute Knallgeräusche in Bochum zu hören sind.

Lauter Knall schon Tage zuvor

Die „WAZ“ berichtet von einem Vorfall in der Nacht auf Mittwoch (15. November) an der Hattinger Straße in Bochum. Auch hier krachte es gegen Mitternacht plötzlich mit ohrenbetäubendem Lärm.

Mehr News aus Bochum und Umgebung:

Allerdings lag hier keine Pyrotechnik zugrunde. Stattdessen waren auf der Straße plötzlich zwei große Löcher zu sehen! Die Straßendecke – an dieser Stelle nur 30 Zentimeter dick – war eingebrochen. Ärgerlich ist das allemal – denn die ungeplante Baustelle zur Entfernung der Löcher (so genannte „Tagesbrüche“) liegt jetzt genau auf den Gleisen einer Tram-Linie.