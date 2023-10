Mülheim: Exotische Tierart breitet sich in der Stadt aus – Anwohner trauen ihren Augen nicht

Nanu – was flattert denn hier durch Mülheim? Da reiben sich Spaziergänger im Revier verwundert die Augen…

Die Stadt im Ruhrgebiet ist nicht gerade für ihre exotische Pflanzen- und Tierwelt bekannt. Doch in letzter Zeit entdecken Anwohner in Mülheim immer häufiger Tiere in den Bäumen, die hier eigentlich überhaupt nicht hingehören. Das berichtet die „WAZ“.

Mülheim: Wo kommen denn diese Tiere her?

Die Rede ist tatsächlich von Papageien. Ja, richtig gelesen! Grüne Papageien. In Mülheim. Genauer gesagt: Halsbandsittiche. Eigentlich stammen die Tiere aus Afrika und Asien. Was suchen sie dann plötzlich im Geäst an der Ruhr?

Halsbandsittiche breiten sich in Mülheim aus. (Symbolbild) Foto: IMAGO/Zoonar

Nun, so ganz selten ist das Federvieh in Deutschland nicht – auch nicht in NRW. So sind die Tiere in Köln und Düsseldorf bereits stadtbekannt, man nennt sie dort schon „Kö-Papageien“, so die „WAZ“.

Halsbandsittich-Population wächst stetig

In lokalen Facebook-Gruppen wird massig über die Vogelsichtungen diskutiert. „Was macht man da?“, fragt eine Nutzerin, die schon fürchtet, die Tiere irgendwo melden zu müssen. Auch in Mülheim-Saarn seien die Sittiche einigen Beobachtern bereits „in Scharen“ aufgefallen. Dort würden sich die Tiere wohl sehr wohlfühlen: „Diesen Sommer habe ich sie zum ersten Mal mehrmals auf der Saarner Kuppe in einem kleinen Schwarm gesehen.“

Doch man soll sich von den knuffigen Papageien nicht täuschen lassen. Vogelexpertin Elke Brandt vom Nabu Ruhr sieht auch ein großes Problem bei der wachsenden Halsband-Sittich-Population. Welches das ist, kannst du bei der „WAZ“ nachlesen <<<