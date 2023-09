Mülheim: Spaziergänger entdeckt geheimen Trampelpfad an der Ruhr – am Ende ruft er die Polizei

Überraschender Fund in den Ruhrauen in Mülheim Saarn. Ein Spaziergänger hat bei einem Ausflug in der Nähe des Holunderwegs einen Trampelpfad entdeckt. Als er dem Pfad folgte, traute er seinen Augen kaum.

Wenig später traf der Spaziergänger am Mittwochmorgen (6. September) auf eine Mobile Wache der Polizei Essen auf dem Saarner Marktplatz in Mülheim. Hier steckte er den Beamten, was er bei seinem Spaziergang entdeckt hatte.

Mülheim: Spaziergänger entdeckt geheimen Trampelpfad

Der Mülheimer berichtete von dem Trampelpfad, der zu einer versteckten Cannabisplantage am Rande eines Feldes führen soll. Die Beamten nahmen den Hinweis ernst und suchten wenig später nach den verbotenen Pflanzen. Sie sollten schnell fündig werden.

Die Polizei Mülheim nahm eine Cannabis-Plantage hoch. Foto: Polizei Mülheim

Die Polizisten kämpften sich durch das Dickicht und stießen auf zwei Felder mit jeweils bis zu zwei Meter hohen Cannabispflanzen. Um der Sache auf den Grund zu gehen, gaben die Beamten den Fall Kollegen der Projektgruppe S.I.E. (Sicherheitskonzept Styrum / Innenstadt / Eppinghofen) weiter.

Die Polizisten entdeckten diese Cannabis-Pflanzen an der Ruhr in Mülheim. Foto: Polizei Essen

Zivilpolizisten legen sich auf die Lauer

Die Zivilpolizisten legten sich auf die Lauer, um herauszufinden, wer hinter dem illegalen Cannabis-Anbau steckt. Nach nur wenigen Stunden Observation tauchte plötzlich ein Pärchen auf, das sich offensichtlich um die Pflanzen kümmerte. Es handelte sich um einen Mann (59) und eine Frau (52), die das Cannabis für die Ernte vorbereitete. Beide wurden vorläufig festgenommen.

Statt des Pärchens ernteten die Ermittler die Pflanzen ab und stellten die Gartenwerkzeuge sicher. Nach weiteren Ermittlungen stellte sich der 52-Jährige als Hauptverdächtiger heraus. Bei der Durchsuchung seiner Wohnung stellten die Ermittler mutmaßliche Cannabissamen, Dünger und weitere Mittel zum Betreiben einer Plantage sicher. Durch den aufmerksamen Spaziergänger ist dem Mülheimer nun aber vorerst das Handwerk gelegt.