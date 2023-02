Bochum: Neueröffnung in Victoria Karree – oder doch nicht? Neues Geschäft schon wieder auf der Kippe

Diese Nachricht wird wohl viele Sportler aus Bochum hart treffen: Eigentlich sollte eine bekannte Sport-Kette ihren Platz im Victoria Karree bekommen. Doch dieses Vorhaben steht jetzt gewaltig auf der Kippe!

Decathlon sollte eigentlich einer der Hauptmieter im neuen Victoria Karree in Bochum werden. Doch die geplante Filiale wird wohl doch nicht eröffnen. Dabei hatte der Projektentwickler HBB aus Hamburg im Jahr 2021 noch verkündet, dass der Sporthändler als Hauptmieter mit dabei sei – neben Rewe und Holiday Inn.

Decathlon hat für Bochum keine Stellen ausgeschrieben

Laut „Ruhr24“ verdichten sich die Hinweise, dass es nie zu einem Einzug der Sport-Marke kommen wird. Auf Nachfrage sagte HBB-Geschäftsführer Harald Ortner, dass die Eröffnung von Decathlon im Victoria Karree derzeit „ein bisschen ungewiss“ sei. Es sollen aber Gespräche laufen. Und auch Alternativen soll es geben.

Für eine bevorstehende Neueröffnung müsste Decathlon eigentlich auf der Suche nach Personal sein. Doch auf mehreren Jobbörsen finden sich keine Mitarbeiter-Gesuche für Bochum. Auf eine Anfrage wollte sich Decathlon bezüglich dessen nicht äußern. Und auch auf der Homepage ist von einer Bochumer Neueröffnung keine Rede.

Bochum: Arbeiten am Victoria Karree verzögern sich

Doch nicht nur mit Decathlon gibt es Probleme: Die Arbeiten am Victoria Karree gehen derzeit weiter, verzögern sich aber. Fertig werde man aber auf jeden Fall, sagte Ortner zu „Ruhr24“. Im Spätsommer beziehungsweise Anfang Herbst soll ein erster Abschnitt des neuen Gebäudes in Bochum eröffnen. Alle Bochumer dürfen also gespannt sein.

