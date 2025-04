Ruhr Park Bochum: Jetzt steht es fest – Kunden schauen ganz genau hin

Egal ob Klamotten, Elektronik oder Parfüm: Wer im Ruhr Park Bochum shoppen geht, der wird in der Regel fündig. Mit rund 120 Geschäften haben Kunden die Qual der Wahl – und jetzt ist klar, wann eine weitere Filiale ihre Pforten in dem Shopping-Tempel öffnet.

Nun steht es fest: Decathlon wird schon bald Eröffnung feiern. Wie die „WAZ“ berichtet, ist es am Freitag (11. April) so weit. Der neue Laden, der sich besonders an sportlich aktive Menschen richtet, befindet sich im ehemaligen Jako-o-Geschäft.

Die Eröffnung ist um 10 Uhr. Es wird ein Glücksrad geben. Vor Ort können zudem Fußball gespielt und Produkte getestet werden. Für 18 Uhr ist ein „Community-Run“ geplant. Vor der Decathlon-Filiale startet dann ein circa vier bis fünf Kilometer langer Lauf.

Ruhr Park Bochum: Gerüchte hielten sich zuvor hartnäckig

Schon im Vorfeld machte das Gerücht die Runde, dass Decathlon im Westfield Ruhr Park eröffnen könnte. Unter anderem Job-Inserate auf der Webseite des Unternehmens gaben Anlass zu den Spekulationen.

Zudem machte das Gerücht die Runde, dass Decathlon in die leere Kaufland-Filiale im Ruhr Park Bochum ziehen sollte. Doch das passierte nicht. Der Sportspezialist zieht in die Ladenzeile zwischen Maisons du Monde und Böhmer Schuhe.

Decathlon hat sein Geschäftsmodell abgeändert

Decathlon war in der Vergangenheit vor allem für große Ladenlokale mit einer Fläche von bis zu 8000 Quadratmetern bekannt. Doch das hat sich inzwischen geändert. Nun werden auch „kleinere Verkaufsflächen von 500 bis 1500 Quadratmetern in beliebten Einkaufszentren und Fußgängerzonen in den Innenstädten“ forciert.

